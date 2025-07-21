شكرا لقرائتكم خبر عن «سبكيم» تتحول للخسارة بـ169.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" للخسارة في الربع الثاني من 2025، مسجلة صافي خسارة قدرها 169.2 مليون ريال، مقابل أرباح بـ121.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، سجلت الشركة صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنةً بصافي ريح خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة الكميات المباعة، قابله انخفاض في أسعار بيع بعض منتجات الشركة. وارتفاع أسعار اللقيم من الغاز الطبيعي والإيثان، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح.
وانخفضت حصة الشركة من أرباح الاستثمارات في الشركات المشتركة والزميلة. ويعود ذلك بشكل رئيسي نتيجة الخسارة الناتجة عن انخفاض في قيمة استثمار في شركة زميلة بمبلغ 171 مليون ريال.
وأضافت أن خلال الربع الثاني من العام السابق، تسلمت الشركة كامل مبلغ تسوية مطالبة التأمين والمتعلقة بكامل الأضرار والخسائر الناتجة عن حادث الحريق الذي وقع في مصنع الشركة التابعة (الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة)، وذلك بمبلغ قدره 53 مليون ريال، كما تم الإعلان عنه مسبقاً في "تداول".
وسجلت الشركة صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنةً بصافي ربح خلال الربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة استثمار في شركة زميلة بمبلغ 171 مليون ريال.
كما سجلت الشركة خلال الربع السابق خسارة انخفاض في قيمة أصول بمبلغ 200 مليون ريال نتيجة إيقاف عمليات مصنع خلات الإيثيل لشركة سبكيم للكيماويات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم)، وذلك كما تم الإعلان عنه مسبقاً في تداول.
بالإضافة إلى ذلك، خلال الربع السابق ارتفعت حصة الشركة من أرباح الاستثمارات في الشركات المشتركة والشركات الزميلة نتيجة لزيادة في أرباح إحدى الشركات الزميلة ناتج عن شطب قرض تجاري والتكاليف المرتبطة به، مما ساهم في ارتفاع حصة سبكيم من أرباح الشركات الزميلة بمبلغ وقدره 429 مليون ريال.
بالمقابل خلال هذا الربع، سجلت الشركة انخفاض في أسعار بيع بعض منتجات الشركة، وانخفاض الكميات المباعة، مما أدى إلى تراجع إجمالي الربح، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار اللقيم مثل البيوتان، والإيثيلين، والبروبان، والإيثانول.
وسجلت الشركة انخفاضا في صافي الربح خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة الكميات المباعة، قابله انخفاض في أسعار بيع بعض منتجات الشركة وكذلك ارتفاع في أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي، والإيثان، والإيثيلين).
وأسهمت خسارة انخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 200 مليون ريال نتيجة إيقاف عمليات مصنع خلات الإيثيل لشركة سبكيم للكيماويات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم)، وذلك كما تم الإعلان عنه مسبقاً في تداول, في انخفاض إجمالي الربح.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت حصة الشركة من أرباح الاستثمارات في الشركات المشتركة والزميلة، نتيجة زيادة الأرباح في إحدى الشركات الزميلة ناتج عن شطب قرض تجاري والتكاليف المرتبطة به، كما تم الإعلان عنه في "تداول"، مما ساهم في ارتفاع حصة سبكيم من أرباح الشركات الزميلة بمبلغ وقدره 429 مليون ريال. إلا أن هذا الأثر قابلته حصة من الخسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة استثمار في شركة زميلة بمبلغ 171 مليون ريال.
