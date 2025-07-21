شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تذبذب الأسواق.. تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الإثنين 21 يوليو 2025، ارتفاعا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 4650 جنيها للبيع، و4625 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الإثنين، 5314.25 جنيه للبيع، و5285.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر، اليوم الإثنين، 4871.5 جنيه للبيع، و4845.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 3985.75 جنيه للبيع، و3964.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، اليوم الإثنين، 3100 جنيه للبيع، و3083.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 12 بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر، اليوم الإثنين، 2657.25 جنيه للبيع، و2642.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 37200 جنيه للبيع، و37 ألف جنيه للشراء.

