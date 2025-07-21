شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الإثنين في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين 21 يوليو 2025، داخل البنوك المصرية. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 13.18 جنيه للبيع، و13.14 جنيه للشراء. سعر الريال في البنك الأهلي انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، إلى: 13.15 جنيه للبيع، و13.08 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك مصر استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك مصر، عند: 13.18 جنيه للبيع، و13.10 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك القاهرة تراجع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك القاهرة، إلى: 13.15 جنيه للبيع، و13.08 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك الإسكندرية استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الإسكندرية، عند: 13.18 جنيه للبيع، و13.14 جنيه للشراء. سعر الريال في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك التجاري الدولي، 13.18 جنيه للبيع، و13.13 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك فيصل انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك فيصل الإسلامي، إلى: 13.13 جنيه للبيع، و13.06 جنيه للشراء. سعر الريال في مصرف أبوظبي تراجع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى: 13.18 جنيه للبيع، و13.15 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك الكويت استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الكويت الوطني، عند: 13.19 جنيه للبيع، و13.06 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك قطر سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين في بنك قطر الوطني، 13.18 جنيه للبيع، و13.06 جنيه للشراء.

وفي باقي البنوك تباين سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري، ما بين الارتفاع والانخفاض في تعاملات اليوم الإثنين.

