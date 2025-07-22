شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعود اقتصاديًا إلى سوريا عبر منتدى استثماري في دمشق #عاجل والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن المنتدى يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وامتداداً للجهود السعودية الهادفة إلى دعم استقرار سوريا خلال مرحلة تعافيها الاقتصادي، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير

وأشارت الوزارة إلى أنها تنسق مع اتحاد الغرف السعودية لتنظيم زيارة عمل إلى سوريا، بمشاركة وفد كبير يضم ممثلين عن القطاع العام وشركات القطاع الخاص، مؤكدة أنها ستتعاون مع الجهات المعنية في البلدين لتيسير خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية ومعالجة التحديات.

وأضافت الوزارة أن هذا التحرك يندرج ضمن جهودها لتفعيل دور القطاع الخاص السعودي وتمكينه، ويتضمن حصر الشركات المهتمة بالاستثمار في سوريا، إلى جانب تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة. الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الاستثمار السعودية تنظيم “منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025” في العاصمة دمشق، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، بهدف استكشاف آفاق التعاون المشترك وتوقيع اتفاقيات تدعم مسار التنمية المستدامة في سوريا.وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن المنتدى يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وامتداداً للجهود السعودية الهادفة إلى دعم استقرار سوريا خلال مرحلة تعافيها الاقتصادي، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وأشارت الوزارة إلى أنها تنسق مع اتحاد الغرف السعودية لتنظيم زيارة عمل إلى سوريا، بمشاركة وفد كبير يضم ممثلين عن القطاع العام وشركات القطاع الخاص، مؤكدة أنها ستتعاون مع الجهات المعنية في البلدين لتيسير خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية ومعالجة التحديات.وأضافت الوزارة أن هذا التحرك يندرج ضمن جهودها لتفعيل دور القطاع الخاص السعودي وتمكينه، ويتضمن حصر الشركات المهتمة بالاستثمار في سوريا، إلى جانب تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة.