الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع اليوم

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية "وول ستريت" تعاملاتها اليوم الثلاثاء، على ارتفاع.
وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي (15.6) نقطة ما يعادل (0.04%) عند مستوى (44338.62) نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نقطة واحدة ما يعادل (0.02%) عند مستوى (6306.6) نقاط، كما ارتفع المؤشر (ناسداك) المجمع (8.0) نقاط ما يعادل (0.04%) عند مستوى (20982.205) نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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