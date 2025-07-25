شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 25-7-2027 بالبنك المركزى 57.46 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

ثبت سعر اليورو اليوم الجمعة 25-7-2025، أمام الجنيه المصري، بالبنوك المصرية، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.46 جنيه للشراء، و57.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.43 جنيه للشراء، و57.76 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.43 جنيه للشراء، و57.76 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.46 جنيه للشراء

57.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.43 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.43 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.49 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.47 جنيه للشراء.

57.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبى الاسلامى

57.21 جنيه للشراء.

57.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.50 جنيه للشراء.

57.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.47 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.