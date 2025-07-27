شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 27-7-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.439 جنيه للشراء.

13.494 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.71 جنيه للشراء.

13.472 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.561جنيه للشراء.

13.48جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.424جنيه للشراء.

13.489جنيه للبيع



سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.55جنيه للشراء.

13.48جنيه للبيع