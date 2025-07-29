«في غضون دقائق من الطرح».. تغطية اكتتاب المؤسسات في «دار الماجد»

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:57 مساءً كتب شريف احمد - قال مصدران مطلعان لوكالة "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء، إن شركة دار الماجد العقارية (الماجدية) باعت جميع أسهمها المعروضة في طرحها العام الأولي بقيمة 1.26 مليار ريال، في غضون دقائق من فتح باب الاكتتاب، حيث شهدت إقبالاً كثيفًا في مرحلة الطرح للمؤسسات والشركات.
وستظل فترة الاكتتاب للمؤسسات مفتوحة حتى الرابع من أغسطس المقبل، في حين تبدأ فترة الاكتتاب الأفراد من 14 إلى 18 أغسطس.
وأفاد المصدران بأن الشركة طرحت 30% من الأسهم، أي ما يعادل حوالي 90 مليون سهم، بسعر يتراوح بين 13.5 و14 ريالاً للسهم، فيما تقدر القيمة السوقية لشركة الماجدية بنحو 4.2 مليار ريال.
ولفتت الوكالة إلى أن السوق السعودية كانت الأكثر نشاطًا على مستوى الشرق الأوسط في الطروحات الجديدة حتى الآن هذا العام، حيث بلغت حصيلتها أكثر من 3 مليارات دولار.
وستظل فترة الاكتتاب للمؤسسات مفتوحة حتى الرابع من أغسطس المقبل، في حين تبدأ فترة الاكتتاب الأفراد من 14 إلى 18 أغسطس.
وأفاد المصدران بأن الشركة طرحت 30% من الأسهم، أي ما يعادل حوالي 90 مليون سهم، بسعر يتراوح بين 13.5 و14 ريالاً للسهم، فيما تقدر القيمة السوقية لشركة الماجدية بنحو 4.2 مليار ريال.
ولفتت الوكالة إلى أن السوق السعودية كانت الأكثر نشاطًا على مستوى الشرق الأوسط في الطروحات الجديدة حتى الآن هذا العام، حيث بلغت حصيلتها أكثر من 3 مليارات دولار.