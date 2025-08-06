الاقتصاد

«شور» تجدد اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي الفرنسي بـ44.77 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«شور» تجدد اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي الفرنسي بـ44.77 مليون ريال

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 09:26 صباحاً كتب شريف احمد - جددت شركة شور العالمية للتقنية، أمس، اتفاقية التسهيلات الائتمانية (المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي الفرنسي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : غن قيمة التمويل تقدر بـ44.77 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة ميلادية.

أخبار متعلقة

 

«هرفي للأغذية» تتحول للربحية في الربع الثاني من 2025
«اكسترا»: تبيع 1.25% من حصتها في رأس مال شركة تابعة
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة اتفاقية التسهيلات الائتمانية.
وأشارت إلى أن الهدف من التسهيلات: تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا