«هرفي للأغذية» تتحول للربحية في الربع الثاني من 2025

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 09:26 صباحاً كتب شريف احمد - تحولت شركة هرفي للخدمات الغذائية "هرفي للأغذية" للربحية في الربع الثاني من 2025 بـ899.9 ألف ريال، مقابل خسائر بـ23.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافى ربح بالربع الثاني من عام 2025 مقارنة بصافي خسارة للربع المماثل من عام 2024 إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض مصاريف التمويل، وانخفاض مصروف الزكاة على الرغم من انخفاض المبيعات، وزيادة مصاريف البيع والتسويق.
ويعود سبب تحقيق صافى ربح للربع الثاني من عام 2025 مقارنة بصافي خسارة للربع السابق من عام 2025 إلى زيادة المبيعات، وزيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض مصاريف التمويل، وانخفاض مصروف الزكاة على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق.
ووفقا للبيان، يعود سبب انخفاض صافي الخسارة للفترة المنتهية في 30 يونية 2025 مقارنة بصافي الخسارة للفترة المماثلة من العام السابق 2024 إلى انخفاض المصاريف التمويلية، وانخفاض مصروف الزكاة على الرغم من انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى وزيادة المصاريف العمومية الإدارية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافى ربح بالربع الثاني من عام 2025 مقارنة بصافي خسارة للربع المماثل من عام 2024 إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض مصاريف التمويل، وانخفاض مصروف الزكاة على الرغم من انخفاض المبيعات، وزيادة مصاريف البيع والتسويق.
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ووفقا للبيان، يعود سبب انخفاض صافي الخسارة للفترة المنتهية في 30 يونية 2025 مقارنة بصافي الخسارة للفترة المماثلة من العام السابق 2024 إلى انخفاض المصاريف التمويلية، وانخفاض مصروف الزكاة على الرغم من انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى وزيادة المصاريف العمومية الإدارية.