«هرفي للأغذية» تتحول للربحية في الربع الثاني من 2025

«اكسترا»: تبيع 1.25% من حصتها في رأس مال شركة تابعة

«شور» تجدد اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي الفرنسي بـ44.77 مليون ريال

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.