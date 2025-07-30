ننشر سعر اليورو اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 بالبنوك المصرية

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.24 جنيه للشراء، و56.4 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 56.14 جنيه للشراء، و56.41 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 56.17 جنيه للشراء، و56.41 جنيه للبيع.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع