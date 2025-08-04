سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين.. تراجع في البنوك المصرية

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 11:47 صباحاً كتب شريف احمد - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه، تراجعًا نسبيًا، اليوم الإثنين، بعد تراجعه بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين في البنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 48.58 جنيه للشراء، و48.71 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الإثنين، 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الإثنين، 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس يتداول الدولار، اليوم الإثنين، في بنك قناة السويس، مقابل 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار، اليوم الإثنين، في البنك التجاري الدولي، 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي يتداول الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الإثنين، مقابل 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الإثنين، 48.63 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدولار اليوم الإثنين، في بنك الكويت الوطني، 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني يجرى تداول الدولار في بنك قطر الوطني، اليوم الإثنين، مقابل، 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.