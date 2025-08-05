الاقتصاد

تراجع أرباح «أسيج» 53.7% إلى 1.3 مليون ريال في الربع الثاني

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «أسيج» 53.7% إلى 1.3 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:41 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 53.7% إلى 1.3 مليون ريال، مقابل 2.8 مليون ريال في الربع ذاته من العام السابق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في صافي دخل الاستثمارات.

أخبار متعلقة

 

ارتفاع أرباح «طيبة» 21.2% إلى 107 ملايين ريال في الربع الثاني
«ولاء للتأمين» تتكبد خسائر بـ49.4 مليون ريال في الربع الثاني
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى الانخفاض في نتائج خدمات التأمين والانخفاض في صافي دخل الاستثمارات.
ووفقا لبيان الشركة، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاض في صافي دخل الاستثمارات.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا