تراجع أرباح «أسيج» 53.7% إلى 1.3 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:41 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 53.7% إلى 1.3 مليون ريال، مقابل 2.8 مليون ريال في الربع ذاته من العام السابق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في صافي دخل الاستثمارات.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى الانخفاض في نتائج خدمات التأمين والانخفاض في صافي دخل الاستثمارات.
ووفقا لبيان الشركة، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاض في صافي دخل الاستثمارات.
