«أرامكو»: توزيع 80.11 مليار ريال أرباحا على المساهمين

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:26 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة أرامكو السعودية توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2025م.
وقالت شركة أرامكو في بيان على "تداول السعودية": إن توزيع الأرباح بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة.
وأعلنت أرامكو التوزيع الثالث للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2024م وحُسبت هذه الأرباح المرتبطة بالأداء على أساس 70% من التدفقات النقدية الحرة لمجموعة أرامكو السعودية لعام 2024م، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية.
وأوضحت أن إجمالي المبلغ الموزع هو 80.11 ملیار ﷼ (21.36 مليار دولار)، يشمل:
توزيعات الأرباح الأساسية 79.29 ملیار ﷼ (21.14 ملیار دولار)
توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 0.82 ملیار ﷼ (0.22 ملیار دولار).
وأوضحت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح:241,889,582,221 سهما، فيما تبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.3312 ﷼ للسهم، وتشمل:
توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3278 ﷼
توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.0034 ﷼
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-25 الموافق 2025-08-19، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-05 الموافق 2025-08-28
