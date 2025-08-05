أرباح «متكاملة» تقفز إلى 8.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:32 صباحاً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة متكاملة للتأمين في الربع الثاني من 2025 بنسبة 1351.4% إلى 8.7 مليون ريال، مقابل 600.8 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع أرباح صافي نتائج التأمين بنسبة 126% معظمها من القطاع الطبي وكذلك انخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بنسبة 45%.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع أرباح صافي نتائج التأمين بنسبة 25% معظمها من القطاع الطبي.
وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول من 2025، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في صافي نتائج التأمين بنسبة 149% نتيجة الانخفاض في مصروفات خدمة التأمين, وانخفاض في مصروفات تشغيلية أخرى بنسبة 25% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وتبدأ الدورة المقبلة، من تاريخ 2025/08/08م ومدتها 3 سنوات، وتنتهي بتاريخ 2028/08/07م.
والأعضاء المنتخبون هم: جوجال مادان، شارالامبوس ميلوناس، حسام منصور، ستيفانو نالين، ألينا ستوكانوفا، ماجد السدحان، خالد السويلم، محمد السلطان، مصطفى عبداللطيف.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع أرباح صافي نتائج التأمين بنسبة 126% معظمها من القطاع الطبي وكذلك انخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بنسبة 45%.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع أرباح صافي نتائج التأمين بنسبة 25% معظمها من القطاع الطبي.
وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول من 2025، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في صافي نتائج التأمين بنسبة 149% نتيجة الانخفاض في مصروفات خدمة التأمين, وانخفاض في مصروفات تشغيلية أخرى بنسبة 25% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
انتخاب مجلس جديدأسفرت نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة متكاملة للتأمين (الاجتماع الأول)، التي عقدت أمس، عن الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة.
وتبدأ الدورة المقبلة، من تاريخ 2025/08/08م ومدتها 3 سنوات، وتنتهي بتاريخ 2028/08/07م.
والأعضاء المنتخبون هم: جوجال مادان، شارالامبوس ميلوناس، حسام منصور، ستيفانو نالين، ألينا ستوكانوفا، ماجد السدحان، خالد السويلم، محمد السلطان، مصطفى عبداللطيف.