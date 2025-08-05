تراجع أرباح «عناية السعودية» 76.8% في الربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:32 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني في الربع الثاني من 2025 بنسبة 76.8% إلى 169 ألف ريال، مقابل 728 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ويُعزى ذلك إلى الأسباب الرئيسية التالية:
* بلغ صافي نتائج الاستثمارات للربع الحالي 2,140 مليون ريال، مقارنةً بـ 3,469 مليون ريال خلال نفس الربع من العام السابق، بانخفاض قدره (38.31)%.
* بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى للربع الحالي 4,535 مليون ريال، مقارنةً بـ 4,090 مليون ريال خلال نفس الربع من العام السابق، بزيادة قدرها 10.88%.
وقد تم تعويض هذه التغيرات السلبية جزئيًا بما يلي:
* بلغت نتيجة خدمة التأمين للربع الحالي 4,243 مليون ريال، مقارنةً بـ 2,386 مليون ريال خلال نفس الربع من العام السابق، بزيادة قدرها 77.83%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المطالبات المتكبدة والاحتياطيات الفنية.
وعلاوةً على ذلك، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) للربع الحالي 23,037 مليون ريال، مقارنةً بـ 40,208 مليون ريال خلال نفس الربع من العام السابق، بانخفاض قدره (42.71)%.
بلغ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين للربع الحالي 1,848 مليون ريال، مقارنةً بـ 618 مليون ريال خلال الربع السابق، بزيادة قدرها 199.03%.
وبلغ الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين للربع الحالي 169 مليون ريال، مقارنةً بـ 513 مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره (67.06)%، ويُعزى ذلك إلى الأسباب الرئيسية التالية:
* بلغ صافي نتائج الاستثمارات للربع الحالي 2,140 مليون ريال، مقارنةً بـ 2,307 مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره (7.24)%.
* بلغت مصروفات الزكاة للربع الحالي 1,677 مليون ريال، مقارنةً بـ 100 مليون ريال خلال الربع السابق، بزيادة قدرها (1,577)%.
وقد تم تعويض هذه التغيرات السلبية جزئيًا بما يلي:
* بلغت نتيجة خدمة التأمين للربع الحالي 4,243 مليون ريال، مقارنةً بـ 2,825 مليون ريال خلال الربع السابق، بزيادة قدرها 50.19%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المطالبات المتكبدة والاحتياطيات الفنية.
وعلاوةً على ذلك، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) للربع الحالي 23,037 مليون ريال، مقارنةً بـ 32,169 مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره (28.39)%.
بلغ صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين ف النصف الأول من العام الحالي، 2,466 مليون ريال، مقارنةً بـ (976) مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 352.66%.
وبلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين للفترة الحالية 682 ألف ريال، مقارنةً بـ (2,276) مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 129.96%، ويُعزى ذلك إلى الأسباب الرئيسية التالية:
* بلغت نتيجة خدمة التأمين للفترة الحالية 7,068 مليون ريال، مقارنةً بـ (2,779) مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 354.34%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المطالبات المتكبدة والاحتياطيات الفنية.
وقد تم تعويض هذا التحسن جزئيًا بما يلي:
* لايوجد دخل آخر للفترة الحالية، مقارنةً بـ 1,296 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض قدره (100)%.
* بلغ صافي نتائج الاستثمارات للفترة الحالية 4,447 مليون ريال، مقارنةً بـ 7,397 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض قدره (39.88)%.
* بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى للفترة الحالية 9,049 مليون ريال، مقارنةً بـ 6,890 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 31.34%.
وعلاوةً على ذلك، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) للفترة الحالية 55,206 مليون ريال، مقارنةً بـ 101,658 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض قدره (45.69)%.
