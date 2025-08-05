«أديس» توقع اتفاقية للاستحواذ على «شيلف دريلنج» مقابل 1.42 مليار ريال

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:32 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة "أديس انترناشيونال هولدينج ليميتد"، إحدى الشركات التابعة لشركة "أديس القابضة"، وشركة "شيلف دريلنج المحدودة"، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية لعرض قدمته "أديس" للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة والقائمة لشركة "شيلف دريلنج المحدودة"، وذلك من خلال اندماج نقدي يخضع لقوانين جزر كايمان بين أديس إنترناشونال كايمان، وهي شركة مملوكة بالكامل لأديس، بحيث تظل الشركة كيانًا قائمًا.
تفاصيل الصفقةمن المتوقع أن تغلق الصفقة في الربع الأخير من 2025 بعد استيفاء شروط الإغلاق. ومع إتمام الاتفاق، سيتم إلغاء جميع أسهم شركة "شيلف دريلنج المحدودة" لقاء مقابل نقدي قدره 14 كورونا نرويجية عن السهم الواحد لحاملي أسهم "شيلف دريلنج"، وفقًا لخطة الدمج.
وبعد إتمام الصفقة، سيتم استدعاء السندات الأمريكية الممتازة والسندات النرويجية القائمة في شيلف دريلنج بالتزامن مع إتمام الصفقة، لتصبح "شيلف دريلنج" مملوكة بالكامل لأديس، ويتم إلغاء إدراج أسهم شيلف دريلنج المحدودة من سوق أوسلو للأوراق المالية.
قيمة الصفقة وشروطهاوبحسب بيان لـ "أديس" على "تداول السعودية"، تبلغ قيمة الصفقة حوالي 1.42 مليار ريال (ما يعادل 379 مليون دولار أمريكي)، وهو يعكس قيمة سوقية للأسهم على أساس مخفف بالكامل بسعر 14.00 كورونا نرويجية للسهم الواحد في شركة شيلف دريلينج.
وأوضحت "أديس" أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال التسهيل الائتماني المتاح لها.
وأشارت إلى احتساب قيمة حقوق الملكية إلى سعر صرف يبلغ 10.27 دولار أمريكي/كورونا نرويجية، وذلك كما في 4 أغسطس 2025.
وقالت "أديس" إن الصفقة ستخضع لموافقة اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي للمساهمين في "شيلف دريلنج"، وشروط الاندماج والموافقات التنظيمية الأخرى، واستيفاء الشروط الإجرائية المعتادة.
الشركة محل الصفقةشيلف دريلنج هي شركة عالمية تعمل بقطاع الحفر البحري في المياه الضحلة، وتنتشر منصاتها عبر الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والهند وغرب أفريقيا والبحر المتوسط وبحر الشمال. تأسست شيلف دريلنج في 2012.
وبلغ صافي أرباح "شيلف دريلنج" للعام 2024 نحو 52.6 مليون دولار (197.3 مليون ريال)، فيما يبلغ إجمالي أصولها حتى 2024 نحو 2.07 مليار دولار (7.8 مليار ريال)، وحقوق الملكية حتى 2024 نحو 428.3 مليون دولار (1.6 مليار ريال).
أسباب الصفقةأشارت "أديس" أن الصفقة من المتوقع أن تعظم من ربحية السهم إلى جانب التدفقات النقدية الحرة، بما يعزز من العوائد لمساهميها.
وأضافت أن الصفقة تهدف إلى تشكيل كيان عالمي قوي في قطاع الحفر في المياه الضحلة يمتلك أسطولاً كبيرًا يضم 83 منصة حفر بحرية مرفوعة (منها 46 وحدة مميزة)، بعد إضافة 33 منصة مرفوعة والدخول إلى مناطق جديدة.
وتهدف الصفقة إلى بناء كيان يحظى بثقة عملاء قطاع الحفر في المياه الضحلة في أكثر الأقاليم جاذبية عالميًا مستندًا إلى عقود من الخبرة والالتزام المشترك بأعلى معدلات السلامة والتميز التشغيلي، فضلاً عن الجمع بين مختلف قواعد العملاء والأصول والمؤسسات وتحقيق التكامل بينها.
وتسهم الصفقة في تعزيز الرؤية المستقرة للتدفقات النقدية من خلال إجمالي حجم الأعمال المتراكمة البالغ 35.44 مليار ريال سعودي (9.45 مليار دولار) (حتى 30 يونيو 2025).
توقعات أديس من الصفقةوتتوقع أديس تحقيق وفورات على مستوى التكلفة التشغيلية السنوية تبلغ 150-188 مليون ريال (40-50 مليون دولار) مع تحقيقها تدريجيًا على المدى المتوسط، إلى جانب التكاليف المرتبطة بتحقيق تلك الوفورات.
وستسعى أديس لتحسين الهيكل الرأسمالي الموسع للمجموعة مع تعزيز الكفاءة وضبط التكلفة مستندة إلى قوة المركز المالي والتدفقات النقدية المجمعة. وفي هذا الإطار ستقوم أديس بسداد التزامات الدين القائمة لشيلف دريلنج.