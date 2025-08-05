تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية.. التفاصيل هنا

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:32 صباحاً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 5 أغسطس 2025، انخفاضا في الأسواق السعودية
، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الثلاثاء، 355.5 ريال، مقابل 356.25 ريال، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 24
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الثلاثاء، 406.25 ريال، مقابل 407 ريالات، في تعاملات أمس.
سعر جرام الذهب عيار 22
انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى: 372.5 ريال، مقابل 373.25 ريال، عند إغلاق أمس.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الثلاثاء،، 304.75 ريال، مقابل 305.25 ريال، أمس الإثنين.
سعر جرام الذهب عيار 14
بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، اليوم الثلاثاء، 237 ريالا.
سعر جرام الذهب عيار 12
انخفض سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى: 203.25 ريال.
أسعار الذهب في السعودية
سجل سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، 12636 ريالا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب، 2843.75 ريال.