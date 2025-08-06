«جرير» توزع 192 مليون ريال أرباحا عن الربع الثاني من 2025

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني 2025.
وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودية": إن إجمالي المبلغ الموزع 192 مليون ريال.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.16 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 16%.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-17 الموافق 2025-08-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-02-26 الموافق 2025-08-20.
وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودية": إن إجمالي المبلغ الموزع 192 مليون ريال.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.16 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 16%.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-17 الموافق 2025-08-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-02-26 الموافق 2025-08-20.