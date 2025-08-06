«جازادكو» تتحول للربحية بـ16.7 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - تحولت شركة جازان للتنمية والاستثمار "جازادكو" للربحية في الربع الثاني من 2025 بـ16.7 مليون ريال، مقابل خسائر بـ12.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ما يلي:
1. بلغ ربح القيمة العادلة مبلغ وقدره 2.26 مليون ريال من إعادة تقييم الأصول الحيوية وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة 41، مقارنة بعدم تحقق أي ربح خلال نفس الربع من العام السابق.
2. ارتفاع مبيعات الروبيان بالإضافة إلي تحسن متوسط أسعار البيع المحققة للروبيان مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م.
3. أجرت الشركة تسوية التزامات الزكاة الخاصة بها للفترة من 2006م حتى 2023م (باستثناء عام 2018) مقابل مبلغ وقدره 13.8 مليون ريال، مما أدى إلى تحقق دخل قيمته 8.8 مليون ريال نتيجة عكس مخصص الزكاة.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة 52% في مبيعات الروبيان خلال الربع الحالي وعكس مخصص الزكاة بقيمة 8.8 مليون ريال.
وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول من 2025، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ما يلي:
1. شهدت الشركة تعافياً قوياً في إنتاج الروبيان عقب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في أوائل عام 2024. ونتج هذا التعافي بسبب تحسن إدارة العمليات بمزرعة الروبيان.
2. أدت زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة ومتوسط الأوزان الجسمية إلى ارتفاع إنتاج الكتلة الحيوية. وقد ساهم ذلك في تحقيق تغير إيجابي في القيمة العادلة للأصول الحيوية وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 41 بلغ 9.09 مليون ريال، مقابل خسائر خلال نفس الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 32.08 مليون ريال.
3. سجل كل من السوق المحلي والدولي تحسناً في الأسعار خلال النصف الحالي.
4. أجرت الشركة تسوية التزامات الزكاة الخاصة بها للفترة من 2006 حتى 2023 (باستثناء عام 2018) مقابل مبلغ وقدره 13.8 مليون ريال سعودى، مما أدى إلى تحقق دخل قيمته 8.8 مليون ريال نتيجة عكس مخصص الزكاة.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ما يلي:
1. بلغ ربح القيمة العادلة مبلغ وقدره 2.26 مليون ريال من إعادة تقييم الأصول الحيوية وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة 41، مقارنة بعدم تحقق أي ربح خلال نفس الربع من العام السابق.
2. ارتفاع مبيعات الروبيان بالإضافة إلي تحسن متوسط أسعار البيع المحققة للروبيان مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م.
3. أجرت الشركة تسوية التزامات الزكاة الخاصة بها للفترة من 2006م حتى 2023م (باستثناء عام 2018) مقابل مبلغ وقدره 13.8 مليون ريال، مما أدى إلى تحقق دخل قيمته 8.8 مليون ريال نتيجة عكس مخصص الزكاة.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة 52% في مبيعات الروبيان خلال الربع الحالي وعكس مخصص الزكاة بقيمة 8.8 مليون ريال.
وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول من 2025، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ما يلي:
1. شهدت الشركة تعافياً قوياً في إنتاج الروبيان عقب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في أوائل عام 2024. ونتج هذا التعافي بسبب تحسن إدارة العمليات بمزرعة الروبيان.
2. أدت زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة ومتوسط الأوزان الجسمية إلى ارتفاع إنتاج الكتلة الحيوية. وقد ساهم ذلك في تحقيق تغير إيجابي في القيمة العادلة للأصول الحيوية وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 41 بلغ 9.09 مليون ريال، مقابل خسائر خلال نفس الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 32.08 مليون ريال.
3. سجل كل من السوق المحلي والدولي تحسناً في الأسعار خلال النصف الحالي.
4. أجرت الشركة تسوية التزامات الزكاة الخاصة بها للفترة من 2006 حتى 2023 (باستثناء عام 2018) مقابل مبلغ وقدره 13.8 مليون ريال سعودى، مما أدى إلى تحقق دخل قيمته 8.8 مليون ريال نتيجة عكس مخصص الزكاة.