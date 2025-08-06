«باتك» تتحول للربحية بـ1.6 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:44 صباحاً كتب شريف احمد - تحولت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية للربحية في الربع الثاني من 2025 بـ1.6 مليون ريال، مقابل خسائر بـ745.9 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافى الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي خسارة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى:
1-الزيادة في الربح التشغيلي بنسبة 51 % حيث بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الحالي مبلغ 8.8 مليون ريال مقارنة بربح تشغيلي 5.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق والعائد بشكل رئيسي الى الزيادة في مجمل الربح بنسبة 2% بالإضافة الى شمول الربع المماثل من العام السابق على مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بقيمة 1.5 مليون ريال .
2-الانخفاض في التكاليف التمويلية بنسبة 44% حيث بلغت التكاليف التمويلية خلال الربع الحالي مبلغ 3.4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وجاء ذلك على الرغم من تسجيل خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 3.3 مليون ريال خلال الربح الحالي مقارنة بتسجيل مكاسب غير محققة بمبلغ 986 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب انخفاض صافى الربح خلال الربع الحالى مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى:-
1-شمول الربع السابق على صافى مكاسب ناتجة عن إلغاء العقود بقيمة 19.6 مليون ريال مقابل مكاسب خلال الربع الحالي بمبلغ 389 ألف ريال.
2-تسجيل خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 3.3 مليون ريال خلال الربح الحالي مقارنة بتسجيل مكاسب غير محققة بمبلغ 1.9 مليون ريال خلال الربع السابق.
قابل ذلك تحسن في مجمل الربح خلال الربع الحالي بنسبة 103% مقارنة بالربع السابق وبلغ مجمل الربح خلال الربع الحالي مبلغ 17.4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 8.6 مليون ريال خلال الربع السابق.
ويعود سبب ارتفاع صافى الربح خلال النصف الأول، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى:
1-الزيادة في الربح التشغيلي بنسبة 173% وبلغ الربح التشغيلي مبلغ 27.2 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بربح تشغيلي 9.9 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق والعائد بشكل رئيسي إلى شمول الفترة الحالية على صافى مكاسب ناتجة عن إلغاء العقود بقيمة 20 مليون ريال بالإضافة الى شمول الفترة المماثلة على مخصص انخفاض في قيمة موجودات مالية بمبلغ 3 ملايين ريال.
2-الانخفاض في التكاليف التمويلية بنسبة 9 % وبلغت التكاليف التمويلية خلال الفترة الحالية مبلغ 10.5 مليون ريال مقارنة بمبلغ 11.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وجاء ذلك على الرغم من تسجيل خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 1.3 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بتسجيل مكاسب غير محققة بمبلغ 5.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافى الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي خسارة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى:
1-الزيادة في الربح التشغيلي بنسبة 51 % حيث بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الحالي مبلغ 8.8 مليون ريال مقارنة بربح تشغيلي 5.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق والعائد بشكل رئيسي الى الزيادة في مجمل الربح بنسبة 2% بالإضافة الى شمول الربع المماثل من العام السابق على مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بقيمة 1.5 مليون ريال .
2-الانخفاض في التكاليف التمويلية بنسبة 44% حيث بلغت التكاليف التمويلية خلال الربع الحالي مبلغ 3.4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وجاء ذلك على الرغم من تسجيل خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 3.3 مليون ريال خلال الربح الحالي مقارنة بتسجيل مكاسب غير محققة بمبلغ 986 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب انخفاض صافى الربح خلال الربع الحالى مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى:-
1-شمول الربع السابق على صافى مكاسب ناتجة عن إلغاء العقود بقيمة 19.6 مليون ريال مقابل مكاسب خلال الربع الحالي بمبلغ 389 ألف ريال.
2-تسجيل خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 3.3 مليون ريال خلال الربح الحالي مقارنة بتسجيل مكاسب غير محققة بمبلغ 1.9 مليون ريال خلال الربع السابق.
قابل ذلك تحسن في مجمل الربح خلال الربع الحالي بنسبة 103% مقارنة بالربع السابق وبلغ مجمل الربح خلال الربع الحالي مبلغ 17.4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 8.6 مليون ريال خلال الربع السابق.
ويعود سبب ارتفاع صافى الربح خلال النصف الأول، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى:
1-الزيادة في الربح التشغيلي بنسبة 173% وبلغ الربح التشغيلي مبلغ 27.2 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بربح تشغيلي 9.9 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق والعائد بشكل رئيسي إلى شمول الفترة الحالية على صافى مكاسب ناتجة عن إلغاء العقود بقيمة 20 مليون ريال بالإضافة الى شمول الفترة المماثلة على مخصص انخفاض في قيمة موجودات مالية بمبلغ 3 ملايين ريال.
2-الانخفاض في التكاليف التمويلية بنسبة 9 % وبلغت التكاليف التمويلية خلال الفترة الحالية مبلغ 10.5 مليون ريال مقارنة بمبلغ 11.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وجاء ذلك على الرغم من تسجيل خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 1.3 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بتسجيل مكاسب غير محققة بمبلغ 5.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.