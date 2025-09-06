انت الان تتابع خبر دولة القانون: الحكومة المقبلة ستكون الأسرع في تاريخ العراق من حيث التشكيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشبلي خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن “كل من عزف على الوتر الطائفي غادر المشهد السياسي”، موضحاً أن “المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني أفتت بفسق من يتحدث بالطائفية”.وأضاف أن “حادثة الجامع تم استغلالها بشكل سيء من قبل خميس الخنجر”، نافياً “وجود أي علاقة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بملف إعادة الخنجر”، مؤكداً أنه “لو كان القرار بيد المالكي لما تمت إعادته”.

وتابع الشبلي أن “الحكومة المقبلة ستكون الأسرع في تاريخ العراق من حيث التشكيل”، لافتاً إلى أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعد ابناً سياسياً لائتلاف دولة القانون”.

وبيّن أن “ما جرى مع حيدر العبادي في دورة سابقة قد يتكرر مع السوداني في الدورة المقبلة”، متوقعاً أن “يحصل ائتلاف دولة القانون على نحو 40 مقعداً في الانتخابات المقبلة”.