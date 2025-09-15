سعر عملة فلو (FLOWUSDT) يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 15-09-2025

ارتفع قليلاً سهم شركة إنفيديا NVIDIA CORPORATION (NVDA) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، كل ذلك يأتي تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 184.50$ استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد