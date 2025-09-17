سعر الذهب يتراجع بتأثير مقاومة رئيسية – توقعات اليوم – 17-09-2025

ارتفع سعر سهم شركة لازوردي للمجوهرات (4011) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 12.10 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 13.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد