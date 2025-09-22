شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يخترق مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-22 03:20AM UTC
- سعر الفضة يخترق مستهدفنا السعري عند 42.90$، مع توقعات لمزيد من الارتفاعات بفضل التداولات الإيجابية والتقاطع السلبي في مؤشرات القوة النسبية.
- توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025 تشمل الأسهم الأمريكية، العملات الرقمية، الفوركس، الذهب، النفط، البيتكوين، والإيثيريوم.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
حلق سعر الفضة (SILVER) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 42.90$، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السعر القادمة.
أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025
