سعر النفط خام برنت يتقدم بحذر – توقعات اليوم – 22-09-2025

عزز سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ما يعزز من الزخم الإيجابي المحيط به، خاصة ويأتي هذا مع عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القادمة.

