تقرير منصة “Glassnode”: صناديق ETF وطفرة العقود الآجلة تدعم سيولة البيتكوين

كشف تقرير مشترك بين “Glassnode” و”Avenir” أن البيتكوين يشهد تحول ملموس نحو كونه أصل مالي رئيسي، مدعوم بتدفقات سيولة تجاوزت 544 مليار دولار منذ أواخر 2022.

سجل المستثمرون أرباح يومية تُقدَّر بـ550 مليون دولار منذ مارس 2023، في حين ارتفعت المراكز المفتوحة في عقود البيتكوين الآجلة من 11.1 مليار إلى 114 مليار دولار، مما يعكس دخول مؤسساتي قوي.

أظهرت مؤشرات السوق الدقيقة، مثل دفتر أوامر الحد ومقاييس CVD، تحوّل السوق من ضغط بيعي إلى طلب مؤسساتي حقيقي، خاصة بعد الموافقة على صناديق ETF الفورية في 2024.

كما باتت تحركات البيتكوين مرتبطة بالأسواق التقليدية، متأثرة بمؤشر السيولة العالمي ومؤشرات مثل S&P 500.

في المقابل، تواجه العملات البديلة أزمة سيولة واضحة، مع تراجع تدفق رأس المال بمقدار 46 مليار دولار مقارنة بالدورة السابقة.

فقدت الايثيريوم ريادتها، بينما استفادت سولانا من طفرة عملات الميم، وسجلت XRP أداء جيد بعد الاعلان عن تطورات إيجابية من قضيتها مع هيئة SEC.

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