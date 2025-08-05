سايلور: شركة Strategy ضاعفت مقتنياتها من البيتكوين منذ فوز ترامب بالانتخابات

تام شمس - الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:44 مساءً - ضاعفت شركة Strategy، المتخصصة في الخزائن الاستثمارية للبيتكوين التي يرأسها مايكل سايلور، حجم مقتنياتها من العملة المشفرة منذ نوفمبر الماضي، وهو الشهر الذي فاز فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات الفيدرالية.

ومنذ فوز ترامب، جمعت الشركة 376,571 بيتكوين (BTC) بقيمة 43.2 مليار دولار وفق الأسعار الحالية، بعدما استغرقت أكثر من أربع سنوات لامتلاك 252,220 بيتكوين قبل ذلك.

وبذلك، فإن 60% من إجمالي مقتنيات Strategy الحالية البالغة 628,791 بيتكوين تم شراؤها خلال الأشهر التسعة الأخيرة، في وقت أقرّت فيه إدارة ترامب سلسلة من القوانين الداعمة للتشفير وألغت سياسات إدارة بايدن السابقة القائمة على إجراءات إنفاذ ضد القطاع.

تضاعفت حيازات الاستراتيجية منذ الانتخابات الأمريكية. المصدر: SaylorTracker

إفصاح عن ثالث أكبر عملية شراء في تاريخ الشركة

أوضحت Strategy في ملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الإثنين أنها اشترت 21,021 بيتكوين بقيمة 2.46 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وهي ثالث أكبر صفقة شراء لها من حيث القيمة بالدولار منذ بدأت تراكم العملة قبل خمس سنوات.

وجاءت عملية الشراء الأخيرة بسعر متوسط قدره 117,256 دولاراً لكل عملة، ما يعكس استمرار قناعة الشركة باستراتيجيتها رغم الأسعار المرتفعة تاريخياً.

وسجّلت الشركة عمليتي شراء ضخمتين بعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، إحداهما بـ 55,500 بيتكوين بقيمة 5.4 مليار دولار، والأخرى بـ 51,780 بيتكوين بقيمة 4.6 مليار دولار، وفقاً لسجلاتها.

البيتكوين “فيروس الحرية”

وصف سايلور البيتكوين في مقابلة على قناة Fox Business بأنه “فيروس الحرية”، قائلاً:

"نفكر فيه ككائن جماعي، لأنه في كل مكان في العالم هناك من يدعم منظومة البيتكوين."

وأضاف أنه لا يمكن إيقافه تقريباً، تماماً مثل سرب من الدبابير، مشيراً إلى أن هدف Strategy هو تحقيق ضعف عوائد البيتكوين وحده من خلال إصدار “أدوات ائتمانية” ضمن ما تسميه الشركة بـ Bitcoin Yield.

“وول ستريت لا تستوعب الأمر بعد”

قال سايلور: “لا أعتقد أن وول ستريت تدرك الأمر تماماً”، موضحاً أن Strategy هي حالياً رابع أكثر شركة مالية تحقيقاً للأرباح في الولايات المتحدة.

وعن الشركات الأخرى التي بدأت تتبنى خزائن البيتكوين، أضاف:

"لا مشكلة، فالأمر يشبه الشركات التي قررت في وقت ما استخدام محركات الاحتراق الداخلي في آلاتها، أو الاعتماد على الكهرباء، أو الإنترنت، أو الحواسيب. هذا سيصبح القاعدة بمرور الوقت."

يُذكر أن Strategy أعلنت الأسبوع الماضي عن أرباح قياسية بلغت 10 مليارات دولار في الربع الثاني من العام.

وتبلغ القيمة الحالية لمقتنيات الشركة من البيتكوين 72.2 مليار دولار، تم شراؤها بسعر متوسط 73,277 دولاراً للعملة الواحدة، ما يعادل نحو 3.16% من إجمالي المعروض المتداول من البيتكوين.