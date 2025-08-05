مفوّضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) هيستر بيرس تدافع عن خصوصية المعاملات مع اقتراب صدور حكم Tornado Cash

تام شمس - الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:44 مساءً - قالت مفوّضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) هيستر بيرس، أمام جمهور من الباحثين والممارسين في مجال البلوكشين يوم الاثنين، إن على المشرّعين والهيئات التنظيمية حماية حق الأفراد في إجراء المعاملات المالية بشكل خاص.

وجاءت تصريحاتها في وقت يقترب فيه صدور الحكم في محاكمة رومان ستورم، المؤسّس المشارك لخدمة خلط العملات المشفرة Tornado Cash.

وخلال كلمتها في مؤتمر علوم البلوكشين، أكدت بيرس أنه يجب حماية التقنيات التي تحافظ على الخصوصية وحق الأفراد في الاحتفاظ الذاتي بأصولهم المشفرة، بالإضافة إلى حماية حقوق مطوري البرمجيات مفتوحة المصدر التي تعزز الخصوصية، بحيث لا تتم محاسبتهم على طريقة استخدام الآخرين لأكوادهم.

وقالت: "يجب أن نتخذ خطوات ملموسة لحماية قدرة الناس ليس فقط على التواصل بشكل خاص، بل أيضًا على نقل القيمة بشكل خاص، كما كان بإمكانهم القيام بذلك باستخدام العملات المعدنية المادية أيام صياغة التعديل الرابع للدستور الأميركي".

وأضافت: "قد يتمكّن وسيط مركزي أو حتى منظمة DAO تنشر تطبيقًا للتمويل اللامركزي (DeFi) من فرض قيود على استخدامه، لكن بروتوكولًا مفتوح المصدر وغير قابل للتغيير سيكون متاحًا لأي شخص إلى الأبد، لذا فإن إلزامه بالامتثال لإجراءات المراقبة المالية أمر عديم الجدوى".

وجاءت تصريحات بيرس بالتزامن مع مداولات هيئة المحلفين في محاكمة رومان ستورم، المتهم بأن خدمة الخلط التي شارك في تأسيسها تُستخدم لإخفاء مصدر ووجهة العملات المشفرة عن أعين المتطفلين.

تقييد تقنيات الخصوصية يعرقل الابتكار

استذكرت بيرس أنه في التسعينيات حاولت الحكومات بدافع مخاوف الأمن القومي منع وصول التشفير القوي إلى أيدي الأفراد، مشيرةً إلى أن الأمر تطلب دعاوى قضائية ومعارضة من خبراء تشفير مثل فيل زيمرمان، مطوّر برنامج التشفير "PGP"، لتغيير الموقف، وهو ما أتاح لاحقًا تقدمًا تكنولوجيًا هائلًا.

وقالت: "لم يكن الإنترنت لينجح دون التشفير القوي، ولذلك وقف فريق من خبراء التشفير بحزم وأقنعوا الحكومة بأن التشفير في أيدي الأفراد له فائدة صافية".

وأضافت: "بفضل انتصارهم الشاق في ساحات المحاكم والرأي العام، نعتمد يوميًا على التشفير لإرسال البريد الإلكتروني، وإجراء المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، والشراء من المتاجر الإلكترونية، والتواصل عبر الصوت أو الفيديو، والقيام بالعديد من المهام اليومية الأخرى".

قاعدة وسطاء DeFi يجب أن تبقى ملغاة

كما شددت بيرس على أنه لا ينبغي للمشرّعين مطالبة الشركات بتسجيل جميع الأطراف التي يتعاملون معها أو يتعامل معها عملاؤهم، وهو ما كادت أن تفرضه قاعدة وسطاء التمويل اللامركزي (DeFi broker rule).

وقالت: "هذا من شأنه أن يجعلنا بمثابة مخبرين يراقبون جيراننا وهي ممارسة مناقضة لمبادئ المجتمع الحر. ولا ينبغي أن نفرض وجود وسيط بين المعاملات المباشرة بين الأفراد".

وأضافت: "كما هو الحال مع الإنترنت، فإن التقنيات ذات الاستخدامات المشروعة من الأفضل أن تبقى في فئة الأنظمة المفتوحة المتاحة للجميع، حتى وإن كان من الممكن استغلالها لأغراض غير قانونية، لأن أي مسار آخر سيقوض الحريات الأساسية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ألغى هذه القاعدة في 10 أبريل، بعد أن كانت إدارة بايدن قد اقترحتها لفرض إفصاح بروتوكولات DeFi عن العوائد الإجمالية لمعاملات بيع العملات المشفرة، بما في ذلك بيانات دافعي الضرائب المشاركين فيها، لصالح دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية (IRS).

محاكمات خدمات خلط العملات المشفرة

يُحاكم رومان ستورم أمام المحكمة الفيدرالية في منطقة نيويورك الجنوبية، بتهم تتعلق باستخدام مجرمين لخدمة الخلط في عمليات غسل أموال، وتحميله المسؤولية عن تسهيل تلك الأفعال. وفي حال إدانته، قد يواجه حكمًا بالسجن يصل إلى 40 عامًا.

وتؤكد هيئة الدفاع عنه، إلى جانب أصوات من القطاع، أن Tornado Cash مثل أي أداة يمكن أن يستخدمها كل من المواطنين العاديين والمجرمين، وأن مطوري البرمجيات لا ينبغي محاسبتهم على أفعال الآخرين.

وفي قضية مشابهة، واجه مؤسسا محفظة الساموراي (Samourai Wallet) اتهامات مرتبطة ببروتوكول خلط العملات المشفرة الخاص بهم، وقد قررا الإقرار بالذنب في 29 يوليو بعد أن حاولا في البداية إسقاط القضية.