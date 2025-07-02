مُعدّنو البيتكوين يحققون أرباح تتجاوز 100%…دون عمليات بيع!

رغم تضاعف سعر البيتكوين مقارنة بتكاليف إنتاجه، يواصل المُعدنون، وعلى رأسهم شركة “ماراثون ديجيتال” (MARA)، الاحتفاظ بعملاتهم الرقمية دون تصفية، ما يعكس ثقة متزايدة في الأفق الطويل الأمد للعملة.

بحسب “كي يونغ جو”، الرئيس التنفيذي لمنصة “Cryptoquant”، تُعدّن شركة “ماراثون” البيتكوين حاليا بتكلفة تقارب 51,700 دولار لكل عملة، في حين يتجاوز السعر السوقي 105,000 دولار، مما يوفر هامش ربح يزيد عن 100%.

ورغم ذلك، تُظهر بيانات الشبكة أن معظم المُعدّنين لم يندفعوا للبيع بعد.

في الربع الأول من 2025، كانت تكلفة تعدين كل بيتكوين ممن شركة “ماراثون” 51,726 دولار، بناء على القدرة التشغيلية الفعلية، وليس النظرية.

ومع أن إيرادات الرسوم ومكافآت الكتل بلغت أدنى مستوياتها في يونيو، ظل النشاط البيعي للمعدنين محدود، ما يشير إلى تحوّل في استراتيجيتهم من البيع عند الارتفاع إلى الاحتفاظ طويل الأجل.

يعكس هذا التوجه تزايد القوة المالية والتشغيلية بعد النصف في 2024، مدعوم بنمو معدل التجزئة من 6.9 إكسهاش/ثانية في 2023 إلى 46.1 إكسهاش/ثانية في 2025، ما يُبرز كفاءة أعلى وضغوط بيع أقل.

يمكن القول أن مُعدّني البيتكوين باتوا يتصرفون كمستثمرين استراتيجيين، لا كمضاربين يبحثون عن مكاسب سريعة.

وتمسكهم بالعملة الرقمية مرهون حاليا بهوامش ربح قوية، مما يعزز ثقة السوق ويحد من الضغوط البيعية على المدى القصير.

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