سعر البيتكوين على أعتاب 110 ألف دولار وحجم التصفية يتجاوز 300 مليون دولار

استعاد سعر البيتكوين عافيته ليقترب أكثر من مستوى 110 ألف دولار، تزامنا مع ارتفاع حجم التصفية في سوق المشتقات إلى أكثر من 300 مليون دولار خلال الساعات 24 الماضية.

ويُتداول البيتكوين حاليا عند نحو 109,900 دولار، مقتربا من حاجز فني ونفسي هام، وهو ما يعكس عودة الزخم إلى السوق بعد تراجع مؤقت.

وتشير بيانات “Coinglass” إلى أن حجم التصفية شهد ارتفاع بنسبة 32%، حيث تصدرت البيتكوين المشهد بتصفية مراكز بلغت قيمتها نحو 50 مليون دولار، معظمها من مراكز البيع على المكشوف.

وبلغ إجمالي خسائر المراكز القصيرة نحو 190 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار تم تصفيتها.

امتدت حالة التعافي إلى معظم العملات الرقمية البديلة، التي سجلت مكاسب وعادت للتداول في منطقة الربحية.

ومع عودة التفاؤل إلى الأسواق، يبقى التساؤل قائم حول إمكانية استمرار هذا الاتجاه الصعودي في الأيام المقبلة.

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