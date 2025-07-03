آرثر هايز: البيتكوين قد يختبر مستوى 90 ألف دولار مع قانون “ترامب” الجديد وأزمة السيولة المحتملة

حذّر السيد “آرثر هايز”، المؤسس المشارك لمنصة BitMEX وأحد أبرز الأصوات البارزة في صناعة العملات الرقمية المشفرة، من أن البيتكوين قد يتعرض لضغط هبوطي قد يدفعه لاختبار مستوى 90 ألف دولار، بسبب تداعيات قانون جديد اقترحه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، والذي من شأنه رفع سقف الدين الأمريكي.

وأوضح “هايز” في مقاله الأخير أن حزمة الإنفاق الجديدة، المتوقع التصويت عليها في مجلس النواب، ستمنح وزارة الخزانة الأمريكية قدرة جديدة على الاقتراض، ما سيؤدي إلى إعادة تعبئة حساب الخزانة العامة (TGA).

ومع وصول الحساب حاليا إلى 364 مليار دولار، من المنتظر رفعه إلى مستوى 850 مليار دولار، وهو ما يعني سحب قرابة 500 مليار دولار من السيولة من الأسواق المالية، وهو تطور قد يُثقل كاهل الأصول الخطرة مثل البيتكوين.

وفي هذا السياق، يرى “هايز” احتمال تراجع سعر البيتكوين إلى نطاق يتراوح بين 90,000 و95,000 دولار قبل أن يستأنف اتجاهه الصعودي طويل الأجل.

ومع ذلك، في حال استوعبت الأسواق إصدار السندات دون اضطرابات كبيرة، فقد يظل البيتكوين مستقر بين 100,000 و112,000 دولار دون تسجيل اختراق واضح فوق أعلى مستوى تاريخي له حتى شهر سبتمبر المقبل.

وأشار “هايز” إلى أن الأسواق قد تظل في حالة تذبذب طفيف حتى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” في ندوة “جاكسون هول” المرتقبة في أغسطس، حيث قد يلمّح “باول” إلى نهاية سياسة التشديد الكمي أو يكشف عن تغييرات تنظيمية قد تُعيد الزخم للسيولة وتدفع البيتكوين للارتفاع مجددا حتى نهاية العام.

وفيما كان البيتكوين يُتداول عند حوالي 109,200 دولار وقت كتابة المقال، أكد “هايز” أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال إيجابية.

فرغم المخاطر قصيرة الأجل المرتبطة باستنزاف السيولة، يرى أن التحولات الهيكلية، مثل تبني البنوك الكبرى للعملات المستقرة أو تغييرات في سياسات الاحتياطي الفيدرالي، قد تضخ أكثر من 10 تريليون دولار من السيولة في النظام المالي على المدى الطويل.

واختتم “هايز” بالتأكيد على أن انتظار المستثمرين لتحفيزات تقليدية مثل التيسير الكمي أو خفض الفائدة قد لا يكون الخيار الأمثل، مشيرا إلى أن المخاطرة في وقت مبكر قد تكون أكثر جدوى في ظل التطورات الجيوسياسية والمالية العالمية.

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