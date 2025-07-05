حوت بيتكوين قديم يُحرك 60,000 عملة بعد 14 عام من الخمول

شهدت شبكة البيتكوين اليوم تحرك نادر لحوت قديم قام بنقل 60,000 بيتكوين، تُقدر قيمتها بنحو 6.5 مليار دولار.

وذلك بعد أن ظلت هذه العملات في محافظ غير نشطة لمدة 14 عام، وفقا لبيانات من شركات تحليل معاملات البلوكشين “EmberCN” و”Blockchain Index”.

تظهر البيانات أن الحوت لا يزال يحتفظ بمحفظتين إضافيتين تحتوي كل منهما على 10,000 بيتكوين لم تُحرّك حتى الآن، ما يعني امتلاكه ما لا يقل عن 80,000 بيتكوين استنادا إلى الأرصدة الحالية.

وقد تمت عمليات النقل عبر ست دفعات متساوية، بواقع 10,000 بيتكوين لكل دفعة.

يُذكر أن هذه العملات تم شراؤها في الأصل بسعر لا يتجاوز 2 دولار للبيتكوين الواحد.

تحركات مماثلة عادة ما تثير مخاوف بشأن ضغوط بيع محتملة، إلا أن هذه المرة لم تصل أي من هذه العملات إلى عناوين منصات التداول.

من المحتمل أن الحوت يقوم بإعادة هيكلة إعدادات التخزين أو يستعد لتحركات مستقبلية بهدوء.

في غضون ذلك، يتداول سعر البيتكوين حاليا عند نحو 108,000 دولار، مسجّلا انخفاضا بنسبة 1.5% خلال 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات TradingView.

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