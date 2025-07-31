شركة Strategy تشتري 21,021 بيتكوين من عائدات أكبر طرح عام أولي في 2025

تام شمس - الخميس 31 يوليو 2025 01:47 صباحاً - أعلنت شركة Strategy، التابعة لمايكل سايلور، أنها اشترت 21,021 بيتكوين بعد جمعها 2.5 مليار دولار من إصدارها الرابع للأسهم الممتازة STRC لتسجّل بذلك أكبر طرح عام أولي في الولايات المتحدة خلال عام 2025 حتى الآن.

وقالت الشركة، التي تمتلك أكبر حيازة من البيتكوين بين الشركات العامة، يوم الثلاثاء إن عملية الشراء تمّت بسعر متوسط يبلغ 117,256 دولارًا لكل بيتكوين، ما رفع إجمالي مقتنياتها إلى 628,791 بيتكوين. وتُعد هذه الصفقة الأضخم للشركة منذ 31 مارس، وفقًا لبيانات BitcoinTreasuries.NET.

وكانت Strategy، التي كانت تُعرف سابقًا باسم MicroStrategy، قد جمعت 2.5 مليار دولار من خلال بيع 28 مليون سهم من فئة STRC بسعر 90 دولارًا للسهم الواحد، بعدما رفعت هدفها الأصلي من 500 مليون دولار.

وصنّفت الشركة هذا الطرح على أنه الأكبر في الولايات المتحدة لعام 2025 من حيث العائد الإجمالي، متجاوزًا بأكثر من الضعف طرح شركة Circle Internet Group، المُصدرة لعملة USDC، الذي بلغ مليار دولار في يونيو الماضي.

سهم STRC يتجه إلى ناسداك

أوضحت Strategy أن سهم STRC سيبدأ تداوله في بورصة ناسداك يوم الأربعاء، ليُصبح أول ورقة مالية ممتازة دائمة مدرجة في الولايات المتحدة من قبل شركة خزانة بيتكوين، وتدفع توزيعات أرباح شهرية قابلة للتعديل من قبل مجلس الإدارة، تستهدف المستثمرين الباحثين عن الدخل الدوري.

ويُعد STRC الأحدث في سلسلة الإصدارات الممولة من Strategy لشراء البيتكوين، والتي تشمل أيضًا STRK المرمز (Strike) وهو سهم قابل للتحويل مع توزيعات أرباح ثابتة بنسبة 8%، و STRF المرمز (Strife)، سهم غير قابل للتحويل مع عائد تراكمي بنسبة 10%، إضافة إلى STRD المرمز (Stride)، يوزع أرباحًا غير تراكمية بنسبة 10%.

أداء سهم MSTR

أغلق سهم Strategy المرمز (MSTR) تعاملات الثلاثاء على انخفاض بنسبة 2.26%، ثم ارتفع قليلًا بعد الإغلاق بنسبة 0.52% ليصل إلى 396.70 دولارًا، وفقًا لبيانات Google Finance.

وارتفع سهم MSTR بنسبة 31.55% منذ بداية العام وهو نمو متواضع مقارنة بعام 2024، حين ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 358.55%.

تأتي عملية الشراء الأخيرة قبل يومين من صدور تقرير أرباح الربع الثاني، الذي سيوضح أثر جمع رأس المال وشراء البيتكوين على الميزانية العمومية للشركة حتى 30 يونيو.