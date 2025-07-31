مؤسسا Samourai Wallet يعتزمان الإقرار بالذنب في التهم الموجهة إليهما في الولايات المتحدة

تام شمس - الخميس 31 يوليو 2025 01:47 صباحاً - أعلن مؤسسا محفظة Samourai، كيون رودريغيز وويليام لونيرغان هيل، عن نيتهما الإقرار بالذنب في التهم المرتبطة بمشاركتهما في تشغيل بروتوكول خلط العملات المشفرة.

وتم تقديم ملفات قانونية منفصلة باسمهما في محكمة فيدرالية في نيويورك يوم الثلاثاء، تُفيد بأن الثنائي سيغيّران موقفيهما ويقدمان إقرارات بالذنب صباح الأربعاء.

وكان الاثنان قد أنكرا التهم الموجهة إليهما في أبريل 2024، والتي تتعلق بتشغيل نشاط لتحويل الأموال دون ترخيص، حيث اتهمهما الادعاء بإدارة خدمة خلط غير قانونية عالجت أكثر من 2 مليار دولار من المعاملات، بعضها مرتبط بأسواق إلكترونية غير قانونية مثل Silk Road.

وثيقة نيابةً عن كيون رودريغيز تعكس تغييره في إقراره. المصدر: CourtListener

يواجهان عقوبة قد تصل إلى 25 عامًا

وُجهت إلى رودريغيز، المدير التنفيذي لـ Samourai، وهيل، كبير مسؤولي التكنولوجيا، تهمة التآمر لغسيل الأموال، التي تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا في السجن، بالإضافة إلى تهمة تشغيل نشاط غير مرخص لتحويل الأموال، والتي تصل عقوبتها إلى 5 سنوات، ما يجعل الحد الأقصى المحتمل لعقوبتهما 25 عامًا.

القاضية دينيس كوت حدّدت جلسة استماع لتغيير الإقرارات صباح الأربعاء، دون توضيح ما إذا كان ذلك سيؤثر على الأحكام المحتملة.

محاولات فاشلة لإسقاط القضية

ويأتي تغيير الموقف بعد حوالي أربعة أشهر من محاولة الثنائي إسقاط القضية، بالاستناد إلى مذكرة داخلية من وزارة العدل صدرت في أبريل، أفادت بعدم ملاحقة المطورين الذين يديرون خوادم خلط العملات "دون قصد" بانتهاك القوانين.

وفي مايو، ادعى محامو Samourai أن المدعين الفيدراليين تجاهلوا استشارة قانونية سابقة أفادت بأن الشركة ليست بحاجة إلى ترخيص لتحويل الأموال، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح في التأثير على القضية.

تزامنًا مع محاكمة Roman Storm في قضية Tornado Cash

يأتي هذا التطور في وقت يخضع فيه رومان ستورم، أحد مطوري Tornado Cash، لمحاكمة فيدرالية أيضًا. ويقول مؤيدوه إن إدانته قد تشكل سابقة خطيرة تؤدي إلى تجريم أدوات الخصوصية مفتوحة المصدر، وهو ما من شأنه أن يُهدد مستقبل الابتكار في التمويل اللامركزي ويُقيد حقوق الخصوصية بشكل كبير.

ستورم متهم بالتآمر لغسيل الأموال وانتهاك العقوبات، ويواجه في حال إدانته بجميع التهم عقوبة تصل إلى 45 عامًا في السجن.