شركة MARA Holdings تُسجّل قفزة بنسبة 64% في إيرادات الربع الثاني وتتجاوز توقعات المحللين

تام شمس - الخميس 31 يوليو 2025 01:47 صباحاً - سجّلت شركة تعدين البيتكوين MARA Holdings نتائج قوية في أرباح الربع الثاني من عام 2025، متجاوزة توقعات المحللين، مما دفع بسعر سهمها إلى الارتفاع بشكل طفيف في تداولات ما بعد الإغلاق.

وقالت الشركة، يوم الثلاثاء، إن إيراداتها ارتفعت بنسبة 64% على أساس سنوي لتصل إلى 238 مليون دولار، مقارنة بـ145 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، كما تجاوزت نتائج الربع الأول من هذا العام، والذي حقق إيرادات قدرها 214 مليون دولار.

وجاءت الإيرادات أعلى من توقعات المحللين البالغة 223.7 مليون دولار، بينما سجل صافي الدخل قفزة هائلة بنسبة 505% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 808 ملايين دولار، بعد أن كانت الشركة قد تكبّدت خسارة قاربت 200 مليون دولار في الربع الثاني من 2024.

ويعود هذا الارتفاع في الدخل بشكل رئيسي إلى مكاسب غير محققة بقيمة 1.2 مليار دولار نتيجة ارتفاع سعر البيتكوين (BTC) خلال الفترة. حيث ارتفعت قيمة الأصل بنسبة 31% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو.

إيرادات MARA مقارنة بالفصول السابقة. المصدر: MARA Holdings

أسهم MARA ترتفع في تداولات ما بعد الإغلاق

بعد إعلان الأرباح، قفز سعر سهم MARA Holdings (رمز التداول: MARA) بنسبة 7.5% في تداولات ما بعد الإغلاق يوم الثلاثاء، ليصل إلى 17.82 دولارًا، قبل أن يتراجع قليلًا إلى 17.22 دولارًا.

ارتفاع سهم MARA في تداولات ما بعد الإغلاق. المصدر: Google Finance

وكان السهم قد أغلق تداولات الثلاثاء منخفضًا بنسبة 3.2% عند 16.61 دولارًا.

ورغم ذلك، فقد ارتفعت قيمة السهم بنسبة 58% منذ الهبوط الذي شهده في منتصف أبريل، لكنه ظل يتحرك في نطاق عرضي معظم العام.

ثاني أكبر خزينة بيتكوين على مستوى الشركات العامة

قالت MARA إنه بعد نهاية الربع الثاني بفترة وجيزة، تجاوزت حيازتها من البيتكوين 50,000 BTC، ما يعزز موقعها كـ"ثاني أكبر شركة عامة من حيث حيازة البيتكوين" بعد شركة MicroStrategy.

وخلال الربع الثاني، قامت MARA بتعدين 2,358 بيتكوين، بزيادة قدرها 3% عن الربع السابق (2,286 BTC). كما ارتفع معدل الهاش المفعّل لديها إلى 57.4 إكزاهش/ثانية (EH/s)، بزيادة 6% عن 54.3 EH/s في الربع الأول.

وارتفعت حيازتها من البيتكوين بنسبة 170% لتصل إلى 49,951 BTC، بقيمة تقديرية 5.3 مليار دولار بنهاية يونيو. وتبلغ قيمة حيازتها حاليًا نحو 5.87 مليار دولار، لتأتي في المرتبة الثانية بعد MicroStrategy، التي تمتلك 607,770 BTC تُقدَّر قيمتها بـ 71 مليار دولار.

تركيز على نمو الذكاء الاصطناعي

كما أعلنت MARA عن شراكات استراتيجية مع شركة TAE Power Solutions المدعومة من Google، وشركة PADO AI المدعومة من LG، لتطوير منصات ذكية متجاوبة مع الشبكة الكهربائية، تدعم البنية التحتية المستقبلية للذكاء الاصطناعي.

وتستهدف الشركة الوصول إلى 75 EH/s في معدل الهاش بحلول نهاية العام، وتعتبر أن هناك فرصة كبيرة في سوق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الآخذ في النمو.

وقال الرئيس التنفيذي فريد ثيل:

"تُضيف عمليات التعدين المتكاملة عموديًا، والخزينة الكبيرة من البيتكوين، والشراكات الدولية في مجال الطاقة، والاستثمارات المبكرة في بنية الذكاء الاصطناعي، قيمة واضحة وقابلة للقياس على عدة مستويات."