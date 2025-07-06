تراجع سعر الايثيريوم في يونيو: ماذا عن شهر يوليو هل هناك أي إشارات صعودية؟

سجل سعر الايثيريوم تراجع بنسبة 2% خلال شهر يونيو، في وقت شهد فيه سوق العملات المشفرة حالة من التباطؤ وسط ضبابية الاقتصاد العالمي المتعلقة بسياسات الرسوم الجمركية ومستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

تفوّقت الأسهم الأمريكية على العملات الرقمية خلال يونيو، حيث ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 4.25% ليُغلق عند مستوى قياسي، في حين اكتفى سعر البيتكوين بتحقيق مكاسب محدودة بعد الصعود الحاد بين أبريل ومايو.

من جهته، تراجع سعر الايثيريوم بنسبة 24% قبل أن يعوض جزء من خسائره ويُنهي الشهر بخسارة طفيفة نسبتها 2%.

ورغم هذه التراجعات، لا يُعد أداء الايثيريوم مؤشر سلبي في حد ذاته، إذ يظل أكثر تقلبا من البيتكوين بحكم حجمه السوقي الأصغر، ما يجعله يسجل ارتفاعات أكبر في فترات الصعود.

ففي حين ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 46% خلال موجة الصعود الأخيرة، تضاعف سعر الإيثريوم بنسبة 100%.

يظل البيتكوين هو المؤشر الرئيسي لأسواق العملات الرقمية، ومع توقعات أن يبلغ سعر البيتكوين مستويات تتراوح بين 150 ألف و200 ألف دولار في النصف الثاني من العام، يُنتظر أن تواكب عملة الإيثيريوم هذا الزخم، وربما تتفوق عليه في موجة صعود جديدة قد تُطلق موسم العملات البديلة.

وفيما يلي أربعة مؤشرات إيجابية تدعم توقعات ارتفاع الايثيريوم مع بداية يوليو:

حرب رسوم الطبقة الثانية على شبكة الايثيريوم:

ترقية “Dencun” في مارس 2024 أدت إلى خفض رسوم المعاملات على تطبيقات الطبقة الثانية، مما قلل من إيرادات الشبكة الرئيسية لكنه ساعد في تعزيز نمو الشبكة.

لم تنتقل رؤوس الأموال إلى شبكات منافسة مثل سولانا، بل استقرت في حلول مبنية على الايثيريوم نفسه، ما يعزز مكانة المنصة ويجعلها مرشحة لتحقيق مكاسب مستقبلية مع تطور بيئة التطبيقات. استثمار مؤسساتي كبير بقيمة 30 مليون دولار:

شركة “SharpLink Gaming” استثمرت 30 مليون دولار في الإيثريوم، في خطوة تشبه استراتيجية “MicroStrategy” الشهيرة مع البيتكوين.

ارتفعت أسهم الشركة بشكل كبير بعد هذا الإعلان، مما يُبرز توجه المؤسسات نحو بناء احتياطي من الإيثيريوم، وهو ما قد يُساهم في دعم سعره على المدى المتوسط والطويل. شراء حوت لما قيمته 39 مليون دولار من ETH:

في 22 يونيو، قام أحد كبار المستثمرين بشراء كميات كبيرة من الايثيريوم بعد تراجعه بنسبة 24%، مما يشير إلى ثقة متزايدة في تعافي السعر.

سحب العملات من منصات التداول ينشئ ضغط إيجابي على الأسعار، ويدعم الاستقرار طويل الأمد. تحول استثماري لصالح الإيثريوم من Bit Digital:

أعلنت شركة Bit Digital عن بيع جزء من احتياطياتها من البيتكوين بقيمة 34 مليون دولار لتحويلها إلى الإيثيريوم، مع التركيز على استراتيجيات التحصيص.

هذه الخطوة تؤكد تغير توجهات الشركات نحو تنويع مقتنياتها من العملات الرقمية مع تزايد الثقة في قدرات الايثيريوم المستقبلية.

في ضوء هذه المؤشرات، يُتوقع أن يشهد سعر الايثيريوم تحسن تدريجي خلال الربع الثالث من العام، مدفوع بعوامل فنية وأساسية تدعم استمرار صعوده.

اقرأ أيضا:

ثبات سعر البيتكوين عند مستوى 108,000 دولار وتألق واضح لعملة Bonk

روستيك الروسية تُطلق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالروبل على شبكة ترون!

