شركة صينية تشتري كميات معتبرة من عملة BNB وتسعى لامتلاك ما قيمته مليار دولار!

أعلنت شركة “نانو لابس المحدودة”، وهي شركة صينية متخصصة في تصنيع رقائق التعدين والبنية التحتية لتقنيات الويب 3 والمدرجة في بورصة ناسداك، عن استحواذها على كميات كبيرة من عملة بينانس (BNB) بقيمة تقارب 50 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز احتياطياتها المؤسسية من العملات المشفرة.

وقد اشترت الشركة 74,315 عملة BNB بمتوسط سعر 672.45 دولار للعملة الواحدة، لتصبح أول شركة مدرجة في البورصة تحتفظ بعملة BNB ضمن خزينتها الرقمية.

ويُذكر أن BNB تُعدّ خامس أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية والتي تبلغ حوالي 100 مليار دولار وفقا لبيانات “CoinGecko”.

يأتي هذا الاستثمار بعد أن جمعت “نانو لابس” سابقا نحو 1000 بيتكوين، لتحتل المرتبة 31 عالميا بين الشركات المالكة للبيتكوين وفق بيانات “BitcoinTreasuries”.

ومع صفقة شراء BNB، وصل إجمالي العملات الرقمية للشركة إلى ما يقارب 160 مليون دولار.

وفي تطور آخر، كشفت الشركة عن نيتها استكمال صفقة سندات قابلة للتحويل بقيمة 500 مليون دولار لزيادة استحواذها على BNB، مع الإشارة إلى خطط مستقبلية للحصول على ترخيص لإصدار عملة مستقرة في هونغ كونغ وتطوير أطر تنظيمية لكل من BTC وBNB.

أكد مؤسس بينانس (CZ) عدم مشاركته أو شركائه في هذا التمويل، معربا في الوقت نفسه عن دعمه لهذه الخطوة.

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