شركة “Metaplanet” ترفع حيازتها من البيتكوين إلى 15,555 عملة

عززت شركة الاستثمار اليابانية “Metaplanet” محفظتها من البيتكوين بشراء 2205 بيتكوين، ليرتفع إجمالي حيازاتها إلى 15,555 بيتكوين، ما يجعلها خامس أكبر شركة مدرجة تمتلك العملة الرقمية البيتكوين.

أعلن الرئيس التنفيذي “سيمون جيروفيتش”، أن عملية الشراء بلغت قيمتها نحو 238.7 مليون دولار، بمتوسط سعر 108,237 دولار للبيتكوين.

وبلغت القيمة الإجمالية لمقتنيات الشركة حوالي 1.54 مليار دولار حتى 7 يوليو.

تتبع “Metaplanet” استراتيجية واضحة لزيادة حيازاتها، محققة عائد بيتكوين بنسبة 416.6% منذ بداية عام 2025.

وخلال الأسابيع الأخيرة، اشترت الشركة آلاف البيتكوين عبر صفقات متتالية.

تخطط “Metaplanet” لمواصلة هذه الوتيرة بهدف الوصول إلى 30,000 بيتكوين بنهاية 2025، و210,000 بيتكوين بحلول 2027، أي ما يعادل 1% من العرض العالمي.

في سياق متصل، أعلنت مجموعة بلوكشين الأوروبية عن شراء 116 بيتكوين إضافي لترفع إجمالي حيازاتها إلى 1904 بيتكوين، محققة عائدا بنسبة 1348.8% منذ بداية العام.

أما سهم “Metaplanet”، فقد ارتفع بنسبة 1.49% خلال 24 ساعة الماضية ليصل إلى 1568 ين، مع تحقيق مكاسب سنوية تفوق 1850%.

وتواصل الشركة تمويل مشترياتها من البيتكوين عبر إصدارات الأسهم والسندات، حيث جمعت مؤخرا مئات الملايين من خلال عدة عمليات طرح ناجحة، مع تركيز كامل على تعزيز استثماراتها في العملة الرقمية البيتكوين.

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