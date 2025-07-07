حزب إيلون ماسك الجديد يدعم البيتكوين: التفاصيل

أعلن “إيلون ماسك” أن حزبه السياسي الجديد المسمى “حزب أمريكا” (AMEP)، سيحتضن البيتكوين، مؤكدا عبر منشور على منصة X أن العملات الورقية ميؤوس منها.

ويُعدّ هذا التصريح بمثابة عودة “ماسك” للحديث عن البيتكوين بعد فترة صمت، وهو ما أثار تفاعل واسع بين متابعيه والمحللين.

كان “ماسك” قد أعلن تأسيس حزبه في 5 يوليو ردا على مشروع القانون المقترح من الرئيس “دونالد ترامب”، معارضا السياسات المالية التي يرى أنها تُفاقم الدين الوطني الأمريكي.

وانتقد نظام الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مؤكدا الحاجة إلى قوة سياسية جديدة.

تتركز استراتيجية “ماسك” على استهداف عدد محدود من المقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب بهدف التأثير على قرارات تشريعية رئيسية.

ويركز برنامجه على خفض الدين العام، تحديث الجيش، تطوير الذكاء الاصطناعي، وتخفيف القيود التنظيمية.

وقد سُجل الحزب رسميا لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية في 6 يوليو.

في سوق الكريبتو، ارتفعت أسعار البيتكوين بنسبة 1.5% لتتجاوز 109,500 دولار، قبل أن تعود إلى مستوى 109,000 دولار.

ويرى مراقبون أن أي تأجيل محتمل للرسوم الجمركية في 9 يوليو قد يدفع البيتكوين لتحقيق قمة سعرية جديدة.

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