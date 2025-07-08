Metaplanet تستهدف الاستحواذ على بنك رقمي ضمن المرحلة الثانية من استراتيجيتها القائمة على البيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 8 يوليو 2025 11:23 صباحاً - تخطط شركة Metaplanet اليابانية لاستخدام احتياطياتها من البيتكوين مستقبلًا للاستحواذ على شركات مدرّة للنقد، بما في ذلك احتمال الاستحواذ على بنك رقمي داخل اليابان.

وفي مقابلة حديثة مع فاينانشال تايمز، قال الرئيس التنفيذي سيمون جيروفيتش إن الشركة تسابق الزمن لتجميع أكبر قدر ممكن من البيتكوين (BTC) قبل أن تبدأ باستخدام هذه الحيازات كوسيلة للتمدد والتوسع.

وقال جيروفيتش: "نحن نرى الأمر كأنه سباق نحو الذهب، لكن في شكل بيتكوين. علينا أن نجمع أكبر قدر ممكن الآن… حتى نصل إلى نقطة 'السرعة الهروب' التي تجعل من الصعب على الآخرين اللحاق بنا".

وكانت الشركة، المُدرجة في بورصة طوكيو والتي بدأت نشاطها كمشغّل للفنادق، قد بدأت في شراء البيتكوين في عام 2024 كوسيلة تحوّط ضد التضخم. وهي تمتلك حاليًا 15,555 بيتكوين، وتهدف إلى رفع هذا الرقم إلى أكثر من 210,000 عملة بحلول عام 2027، أي ما يعادل 1% من إجمالي البيتكوين الذي سيُتاح على الإطلاق.

أكبر الشركات العامة من حيث حيازات البيتكوين. المصدر: BitcoinTreasuries.NET

Metaplanet تخطط لاستخدام البيتكوين في صفقات الاستحواذ

تشمل المرحلة الثانية من خطة Metaplanet استخدام البيتكوين كضمان للحصول على تمويل، على غرار استخدام الأسهم أو السندات الحكومية. وقال جيروفيتش: "سنحصل على نقد يمكننا استخدامه للاستحواذ على شركات رابحة".

وأضاف أن الاستحواذات المستقبلية يجب أن تنسجم مع استراتيجية الشركة، موضحًا: "قد يكون من المنطقي الاستحواذ على بنك رقمي في اليابان، وتقديم خدمات مصرفية رقمية تفوق ما يحصل عليه العملاء الآن من البنوك التقليدية".

ورغم أن الإقراض المدعوم بالعملات المشفّرة لا يزال نادرًا في النظام المصرفي التقليدي، فإن بعض المؤسسات بدأت بالفعل في استكشافه. ففي أبريل، أطلقت Standard Chartered بالتعاون مع OKX برنامجًا تجريبيًا يسمح للمؤسسات باستخدام العملات المشفّرة وصناديق السوق النقدية المُرمّزة كضمانات.

واستبعد جيروفيتش خيار إصدار سندات قابلة للتحويل، لكنه أبدى انفتاحًا على خيار إصدار أسهم ممتازة لتمويل التوسع. وقال: "لا أريد أن أكون مضطرًا لسداد الأموال خلال ثلاث أو أربع سنوات، ولا أن يكون السداد مرتبطًا بسعر سهم تعسفي".

Metaplanet تستأنف عمليات الشراء بوتيرة متسارعة

يوم الإثنين، أضافت Metaplanet إلى احتياطياتها 2,204 بيتكوين بقيمة 237 مليون دولار، بمتوسط سعر يبلغ نحو 107,700 دولار لكل عملة. وبذلك تصل حيازاتها الإجمالية إلى 15,555 بيتكوين، بمتوسط سعر شراء يقارب 99,985 دولارًا للوحدة الواحدة.

وقد ارتفع سهم Metaplanet بأكثر من 345% منذ بداية العام، لترتفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 7 مليارات دولار، رغم محدودية إيراداتها التشغيلية. وتعكس الشركة في استراتيجيتها توجه شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور، التي تمتلك أكثر من 597,000 بيتكوين وتبلغ قيمتها السوقية 112 مليار دولار.