العملة الرقمية WIF ترتفع بنسبة 13% بعد تحسن معنويات السوق بشكل عام

سجلت العملة الرقمية Dogwifhat (WIF) ارتفاع بنسبة 13.17% خلال 24 ساعة لتتداول عند 0.97 دولار، مدفوعة بصعود سعر البيتكوين وتحسّن المعنويات بشكل عام.

كما ارتفعت WIF بنسبة 4.41% خلال أسبوع، بحجم تداول بلغ 570 مليون دولار.

تحرك السعر بين 0.855 و0.98 دولار خلال اليوم، مع دعم فني من اختراق نموذج “الكأس والمقبض”، وتقاطع ذهبي بين متوسطَي 50 و200 يوم، ما يعزز الاتجاه الصاعد.

يقترب السعر من مقاومة عند 1.031 دولار، مع دعم فوري عند 0.9 دولار.

تشير بيانات التحليل إلى منطقة طلب قوية بين 0.855 و0.877 دولار، تتزامن مع مستويات فيبوناتشي.

ارتفع حجم العقود المفتوحة بنسبة 18% إلى 480 مليون دولار، فيما قفز حجم التداول بنسبة 85% إلى 2.41 مليار دولار، ما يعكس دخول سيولة جديدة وزخم تصاعدي متزايد.

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