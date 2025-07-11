بيتر شيف يدعو لبيع البيتكوين وشراء الفضة مع تسجيل BTC لارتفاعات قياسية جديدة

تام شمس - الجمعة 11 يوليو 2025 06:51 مساءً - دعا بيتر شيف، الناقد الدائم للبيتكوين والمدافع المعروف عن الذهب، المستثمرين إلى بيع البيتكوين وشراء الفضة، معتبراً أن الارتفاع الأخير في سعر BTC يشكّل فرصة بيع مناسبة.

وقال شيف في منشور عبر منصة X يوم الخميس، بينما كانت عملة البيتكوين تواصل صعودها متجاوزة 112,000 دولار:

"مع وصول البيتكوين إلى ارتفاعات جديدة اليوم (مقوّمة بالدولار)، فهذا وقت ممتاز لبيع بعضها وشراء الفضة قبل الانطلاقة الكبيرة التالية لسعرها."

وأضاف أن الفضة تملك إمكانات صعود أكبر من البيتكوين، معتبرًا أن "البيتكوين قد ينهار بسهولة، بينما يبدو أن الهبوط المحتمل للفضة محدود جدًا."

من جانبه، علّق آرثر هايز، الشريك المؤسس لمنصة BitMEX، على أوضاع السوق في منشور على X يوم الجمعة، وقال إنه "يميل إلى التشاؤم قليلًا" بسبب إعادة تمويل الحساب العام لوزارة الخزانة الأمريكية من خلال إصدار ديون جديدة، وهو ما قد يؤدي مؤقتًا إلى سحب السيولة من الأسواق.

ومع ذلك، أكد هايز أنه "صاعد التوجّه" بعد وصول البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وصعود الإيثر (ETH)، مضيفًا:

"الإيثر سيتفوق أداءً... استعدوا لموسم انفجار العملات البديلة!"

الرسوم الجمركية تدخل على الخط

أشار هايز إلى أن السوق يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتراجع في نهاية المطاف عن تطبيق الرسوم الجمركية، وأضاف أن صندوق العائلة التابع له، Maelstrom، "جاهز للعودة إلى السوق."

بدوره، قال إيرالد غوس، الرئيس التنفيذي للفرع الأوروبي لمنصة OKX، إن صعود البيتكوين الأخير "ليس مجرد ضجيج، بل يعكس ظهوره كأفضل وسيلة تحوط رقمية كبرى."

وأضاف:

"في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، والرسوم الجمركية المحتملة، والسياسات التي تؤثر على السيولة، باتت المؤسسات تتعامل مع البيتكوين كنوع من الذهب الرقمي. ومع تسجيل مستويات تقلب هي الأدنى منذ عقد وتزايد تدفقات صناديق ETF، يبدو أن يوليو سيكون شهرًا مفصليًا."

البيتكوين يسجل ارتفاعًا غير مسبوق

جاءت هذه التصريحات في وقت سجلت فيه البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الخميس، متجاوزة 112,000 دولار. وبحسب آخر البيانات، تم تداول BTC عند ما يقرب من 118,000 دولار، بعد ارتفاع بنسبة تقارب 6% خلال الـ24 ساعة الماضية.

مخطط أسعار بيتكوين مع الشموع اليومية. المصدر: Nansen

وقال روشان روبرت، الرئيس التنفيذي لشركة OKX:

"البيتكوين تُظهر لماذا تستحق أن تُصنّف في فئة خاصة بها."

وأوضح أن المؤسسات تتعامل معها كأصل ناضج ووسيلة تحوط كبرى، خصوصًا في وقت تتأجج فيه التوترات التجارية وتتراجع العملات البديلة.

وختم بالقول:

"يوليو سيكون اختبارًا حقيقيًا للأسواق، لكن يبدو أن البيتكوين جاهزة لذلك."