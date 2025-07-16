مدينة في ميشيغان تفرض قيودًا استباقية على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 16 يوليو 2025 02:23 مساءً - أقرت بلدة Grosse Pointe Farms في ولاية ميشيغان، رغم عدم وجود أي أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة فيها، قرارًا تنظيميًا يفرض قيودًا متعددة على هذه الأجهزة ومشغّليها، بهدف حماية السكان من عمليات الاحتيال.

واعتمد مجلس المدينة، الواقعة على أطراف مدينة ديترويت، هذا القرار خلال عُقد يوم الثلاثاء، وذلك بعد ورود تقارير عن تعرض أحد السكان للاحتيال من خلال جهاز صراف آلي للعملات المشفرة في مدينة قريبة تُدعى St. Clair Shores.

وفي أبريل الماضي، أصدرت المدعية العامة لولاية ميشيغان، دانا نيسيل، تحذيرات على مستوى الولاية بشأن عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف المشفرة، كما أفاد تقرير لصحيفة Detroit Free Press بوقوع حالات احتيال مشابهة في المدينة.

القواعد تمنح السكان "قليلًا من المساعدة"

قال عضو المجلس ليف وود خلال الاجتماع: "المحتالون يطلبون من الناس إيداع أموالهم في هذه الأجهزة، وتكون العملية غير شفافة للغاية. ما نحاول فعله بهذا القرار هو تعزيز الشفافية وتقديم بعض المساعدة لسكاننا".

وقد تم تمرير القرار بالإجماع، مشيرين إلى أن Grosse Pointe Farms قد تكون أول بلدية في ميشيغان تضع تنظيمات صريحة لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

كشك بيتكوين بالقرب من مزارع غروس بوينت، ميشيغان. المصدر: Coinatmradar

لوائح لتقييد المعاملات

استعرض المحامي العام للمدينة، بيل بورغيس، أربع قواعد رئيسية سيتم تطبيقها على أي أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة في المستقبل.

يجب تسجيل الأجهزة لدى قسم السلامة العامة في المدينة، على المشغّلين الحصول على ترخيص عمل رسمي، ويجب عرض تحذيرات واضحة للمستهلك بشأن مخاطر الاحتيال وعدم إمكانية التراجع عن المعاملات، إضافة إلى فرض حدود للمعاملات للمستخدمين الجدد خلال أول أسبوعين: بحد أقصى 1,000 دولار يوميًا و5,000 دولار كإجمالي خلال الفترة.

وقال بورغيس: "الفكرة أن يكون المستخدم قد أصبح على دراية أكبر باستخدام الجهاز بعد انقضاء 14 يومًا".

ممثل Coinflip يشارك تجربته

حضر كارسن غات، ممثل شركة Coinflip، وهي شركة عملات رقمية ومشغّلة لأجهزة الصراف الآلي ومقرها شيكاغو، الاجتماع وشارك قصة شخصية عن منعه لامرأة مسنّة من الوقوع في عملية احتيال.

وأشار إلى أن شركته درست فكرة فرض حدود وفترات احتجاز على أولى المعاملات للحد من المخاطر على المستخدمين الجدد، "لأن هذه هي المرحلة التي تحدث فيها أغلب هذه الحوادث".

وتعمل Coinflip في ولاية ميشيغان منذ عام 2019، وقد حصلت رسميًا على رخصة تحويل أموال في أبريل الماضي.

وقد اتخذت ولايات أريزونا، ونبراسكا، وكاليفورنيا، وواشنطن جميعها إجراءات ضد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة خلال هذا العام.