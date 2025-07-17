مشاريع قوانين العملات الرقمية تتقدّم بعد جمود دام تسع ساعات في مجلس النواب

تام شمس - الخميس 17 يوليو 2025 05:32 مساءً - تحديث (الخميس، 3:52 صباحًا بتوقيت UTC): تم تحديث هذه المقالة لتضمين مزيد من التفاصيل حول مفاوضات التصويت.

توصل قادة الجمهوريين في مجلس النواب إلى اتفاق للمضي قدمًا في ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بالعملات الرقمية، كانت عالقة في تصويت إجرائي استمر أكثر من تسع ساعات وهو الأطول في تاريخ مجلس النواب وذلك بعد أن رفض عدد من الجمهوريين المتشددين التراجع عن مطلبهم بحظر العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDC).

وقد تم تمرير الإجراء في وقت متأخر من مساء الأربعاء بنتيجة 217 صوتًا مقابل 212. وكان بعض الجمهوريين قد رفضوا دعم التصويت ما لم يتم ضمان تمرير حظر الـCBDC، إلا أن زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليس، صرّح للصحفيين يوم الأربعاء أن الجمهوريين سيضيفون بدلًا من ذلك بند حظر الـCBDC إلى مشروع قانون الإنفاق الدفاعي المعروف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، والذي يجب تمريره.

أطلق قادة الجمهوريين في المجلس على هذا الأسبوع اسم "أسبوع العملات الرقمية"، ويسعون إلى تمرير ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية: مشروع قانون CLARITY الذي ينظّم هيكل سوق العملات الرقمية، ومشروع قانون مكافحة مراقبة الـCBDC، ومشروع قانون GENIUS الذي ينظم العملات المستقرة وهو مشروع عبّر الرئيس دونالد ترامب عن رغبته في توقيعه قبل نهاية الأسبوع.

وذكرت صحيفة PunchBowl News أن سكاليس صرّح بأن المجلس سيصوّت بشكل منفصل على قانوني GENIUS وCLARITY اعتبارًا من يوم الخميس، بينما قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن التصويت على القوانين الأخرى قد يتم تأجيله إلى يوم الجمعة أو الأسبوع المقبل.

حظر الـCBDC نقطة خلاف رئيسية

الجمهوريون المعارضون للـCBDC عرقلوا أيضًا قرارًا سابقًا يوم الثلاثاء بشأن مشاريع القوانين الثلاثة. وكان من بينهم النائب كيث سيلف، الذي صوّت لاحقًا لصالح القرار، لكنه صرّح سابقًا بأن قانون GENIUS "سيفتح الباب الخلفي لإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي".

أما مارجوري تايلور غرين، فكانت الجمهورية الوحيدة التي صوّتت مع الديمقراطيين ضد القرار.

ومع ذلك، فإن قانون GENIUS ينص على أنه لا يجوز تفسير أحكامه على أنها توسّع من صلاحيات الاحتياطي الفيدرالي لتقديم الخدمات مباشرةً للجمهور وهو ما يشمل عملة رقمية للبنك المركزي.

التصويت النهائي على قرار مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بالعملات المشفرة. المصدر: C-SPAN

إمكانية إضافة حظر الـCBDC إلى قانون الدفاع الوطني

وعد قادة الجمهوريين في مجلس النواب الجناح المتشدد في الحزب بإدراج حظر الـCBDC في قانون NDAA، الذي يتم تمريره سنويًا دائمًا تقريبًا.

النائب الجمهوري تيم بورشيت، الذي صوّت في البداية ضد تمرير مشاريع القوانين، قال في مقطع فيديو على منصة X إن المفاوضات شملت نقل بند حظر الـCBDC إلى قانون NDAA، مضيفًا:

"إذا أجروا تعديلات على قانون GENIUS، فإنهم يقضون على المشروع إذا عاد إلى مجلس الشيوخ، لذلك يفكرون في إجراء التغييرات لاحقًا."

وكان رئيس المجلس مايك جونسون من بين القادة الجمهوريين الذين أشاروا إلى أن مجلس الشيوخ لن يمرر القوانين إذا تم ربطها معًا، لذلك ضغطوا لتمرير كل قانون على حدة.

تصويت قياسي الطول

استمر التصويت لأكثر من تسع ساعات، وهو الأطول في تاريخ مجلس النواب، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في وقت سابق من هذا الشهر خلال التصويت على مشروع "قانون ترامب الضخم للضرائب والإنفاق" المعروف باسم One Big Beautiful Bill Act.