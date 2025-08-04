شركة “Metaplanet” تشتري المزيد من البيتكوين بقيمة 54 مليون دولار

أعلنت شركة “Metaplanet” اليابانية، المدرجة في البورصة، عن شراء 463 بيتكوين إضافية بقيمة 54 مليون دولار، بمتوسط سعر بلغ نحو 101,422 دولار لكل عملة.

وتمثل هذه الصفقة أول عملية شراء معلنة منذ 28 يوليو، حين اقتنت الشركة 3782 بيتكوين مقابل 424 مليون دولار.

بهذا الارتفاع في رصيدها، أصبحت “Metaplanet” سادس أكبر جهة مالكة للبيتكوين على مستوى العالم، بإجمالي حيازات تبلغ قيمتها نحو 1.96 مليار دولار.

وتأتي خلف شركات مثل Rtio (2.20 مليار دولار)، وBullish (2.78 مليار دولار)، وTwenty One Capital (4.26 مليار دولار)، وMarathon Digital Holdings (5.71 مليار دولار)، بينما تتصدر MicroStrategy القائمة بأصول تبلغ 71.94 مليار دولار.

وتسعى “Metaplanet” إلى الوصول إلى هدف طموح يتمثل في امتلاك 100,000 بيتكوين بحلول نهاية عام 2026.

وفي هذا السياق، قدمت الشركة طلب لإصدار أسهم تفضيلية دائمة بقيمة 555 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي) على مدار العامين المقبلين، وهو أكبر إعلان منفرد عن جمع رأس مال في تاريخ الشركة، ويكاد يعادل قيمتها السوقية الحالية.

أكد الرئيس التنفيذي “سيمون جيروفيتش” أن الشركة تعتزم تنويع أدوات التمويل لدعم عمليات شراء البيتكوين مستقبلا، معتبرا أن إصدار الأسهم التفضيلية الدائمة يُمثل وسيلة فعالة لتعظيم القيمة طويلة الأجل للمساهمين، ويخدم هدف “Metaplanet”.

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