نشاط شبكة الايثيريوم يصل لأعلى مستوياته السنوية…وانكماش في العرض يعزز التوقعات الإيجابية

يشهد بروتوكول الايثيريوم (ETH) ارتفاع ملحوظ في نشاط الشبكة، حيث سجّلت المعاملات اليومية أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام، في إشارة إلى تجدد الاهتمام والتبني.

أشار المحلل “كاس آب” إلى ارتفاع عدد المحافظ النشطة والجديدة، ما يعكس نمو عضوي حقيقي وليس مجرد مضاربات قصيرة الأجل.

I wouldn't be surprised if $ETH is going to go to the lows one more time and then reverses back up.



Ideally, it's down around 15% from the high and that's not a bad spot to start accumulating your positions.



The next stop, if it goes back up, is going to be north of $4K. pic.twitter.com/cxw0Fz5HaX — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 3, 2025

من جهتها، أفادت “ميرلين ذا تريدر” أن العناوين النشطة تجاوزت 674,000، وهو أعلى مستوى منذ ذروة الدورة الصعودية في 2021، والتي سبقت انتعاش كبير في السوق.

وتُشير هذه المعطيات إلى توسع متجدد في استخدام الشبكة.

تقلص العرض:

مع استمرار آلية EIP-1559 في حرق جزء من رسوم المعاملات، يواصل عرض الايثيريوم انكماشه.

حيث لا تزال صافي الانبعاثات قريبة من الصفر، ما يعزز فرضية سوق متوازن مدعوم بمحدودية العرض وزيادة الاستخدام.

ترافق هذا مع استمرار التدفقات المؤسساتية، حيث سجلت صناديق الإيثيريوم المتداولة تدفقات إيجابية بلغت 154.3 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات “SoSoValue”.

وهو ما يشير إلى ثقة المستثمرين في الأصول الرقمية رغم تقلبات السوق الأخيرة.

يتداول سعر الايثيريوم حاليا عند 3550 دولار، بارتفاع يومي قدره 3%، لكنه ما يزال منخفض بنسبة 9% خلال الأسبوع.

يشير المحلل “مايكل فان دي بوب” إلى منطقة دعم أولية بين 3200 و3350 دولار، مع نطاق حاسم طويل الأجل بين 2950 و3050 دولار في حال استمرت الضغوط البيعية.

تزايد حجم التداول خلال الانخفاضات الأخيرة يُعد إشارة على تحركات قوية من المستثمرين.

أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيقع ضمن النطاق المحايد إلى الضعيف، ما يوحي بأن السوق هادئة، لكنها لا تزال بعيدة عن التشبع البيعي.

يرى المحلل “فان دي بوب” إمكانية تعافي السعر نحو مستوى 4000 دولار إذا حافظت المستويات الحالية على صلابتها.

وعلى الرغم من أن أغسطس غالبا ما يُظهر أداء متباين للإيثيريوم، إلا أن التجارب السابقة – كما في 2021 – أثبتت قدرة الأصل على تحقيق مكاسب قوية في مثل هذا التوقيت من العام.

اقرأ أيضا:

كاردانو تعتمد أول تمويل مجتمعي لتطوير البروتوكول: خارطة طريق جديدة لتعزيز الأداء والتوسع

شركة “Metaplanet” تشتري المزيد من البيتكوين بقيمة 54 مليون دولار

