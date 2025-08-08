ارتفاع سعر XRP بعد انتهاء النزاع القضائي بين الريبل وهيئة الأوراق المالية الأمريكية

شهدت عملة الريبل ارتفاع ملحوظ بنسبة 13% عقب إعلان شركة الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن إنهاء نزاعهما القضائي الممتد لسنوات.

وجاء ذلك بعد تقديم الطرفين، في 7 أغسطس، وثيقة مشتركة إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية، يطلبان فيها رسميا إسقاط الطعون المتبادلة، ما أغلق واحدة من أطول وأكثر القضايا متابعة في تاريخ قطاع العملات المشفرة.

صرح “ستيوارت ألديروتي”، كبير المستشارين القانونيين في الريبل:

بعد تصويت الهيئة اليوم، تقدّمنا نحن وهيئة الأوراق المالية مباشرة بطلب رفض الطعون أمام الدائرة الثانية. انتهى الأمر… والآن نعود إلى العمل.

تعود بداية القضية إلى ديسمبر 2020، حين رفعت الهيئة دعوى ضد الريبل واثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين، “براد غارلينغهاوس” و”كريس لارسن”، متهمة الشركة بإجراء طرح أوراق مالية غير مسجّل من خلال بيع عملة XRP.

وقد تحولت القضية منذ ذلك الحين إلى معركة قانونية بارزة، كلفت الطرفين الملايين جراء الرسوم، وفتحت باب الجدل حول كيفية تصنيف أصول العملات الرقمية كأوراق مالية أو سلع، في ظل تشديد الإجراءات التنظيمية الأمريكية خلال إدارة “بايدن”، بقيادة رئيس الهيئة حينها “غاري جينسلر”.

وفي يوليو 2023، أصدرت القاضية الفيدرالية “أناليسا توريس” حكم مفصلي يقضي بأن مبيعات XRP عبر البورصات العامة لا تُعتبر أوراق مالية، بينما تُصنف المبيعات للمستثمرين المؤسسات كأوراق مالية غير مسجلة.

وبناء عليه، فُرضت على شركة الريبل غرامة قدرها 125 مليون دولار، أقل بكثير من 2 مليار دولار التي طالبت بها الهيئة، وهو ما اعتُبر حينها نقطة تحول في مسار القضية.

انعكس هذا التطور الأخير إيجابا على سعر XRP، حيث قفزت العملة إلى 3.36 دولار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 23 يوليو بعد تعافيها من تراجع إلى 2.77 دولار في 3 أغسطس.

وتقترب العملة الآن بفارق 7.7% فقط من أعلى مستوى تاريخي لها عند 3.65 دولار، الذي سجلته في 18 يوليو، وسط موجة احتفاء واسعة من مجتمع جيش XRP على منصات التواصل الاجتماعي.

