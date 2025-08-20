متداول إيثريوم يوشك على خسارة كل مكاسبه بعد رحلة من 125 ألف دولار إلى 43 مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 05:51 مساءً - كاد أحد متداولي العملات المشفرة، الذي رفع رصيد حسابه مؤخرًا من 125 ألف دولار إلى أكثر من 43 مليون دولار، أن يتعرض لتصفية شبه كاملة يوم الأربعاء بخسارة بلغت 6.2 ملايين دولار، بعد أن هبط سعر الإيثر (ETH) مؤقتًا بالقرب من مستوى 4,000 دولار.

جرت التصفية على منصة التداول اللامركزي Hyperliquid مع اقتراب الإيثر من مستوى 4,000 دولار وسط تصحيح واسع في السوق، ما يبرز حجم التقلبات التي قد تفاجئ حتى المتداولين المخضرمين.

وجاء ذلك بعد يومين فقط من تحويل المتداول استثماره الأولي البالغ 125 ألف دولار إلى أكثر من 43 مليون دولار في ذروته، قبل أن يقفل أرباحًا تقارب 7 ملايين دولار يوم الاثنين، بحسب تقرير Cointelegraph.

وقالت منصة بيانات البلوكتشين Lookonchain في منشور على منصة X الأربعاء:

"هذا المتداول الأسطوري دخل مركز شراء جديد على الإيثر، لكنه تمت تصفيته أثناء الانهيار، ليخسر 6.22 ملايين دولار. لم يتبق له سوى 771 ألف دولار أي أن مكاسب أربعة أشهر تبخرت تقريبًا في يومين فقط."

محفظة “0x5f7.” المصدر: Hyperdash

المتداول الشهير جيمس وين، المعروف بصفقاته المرفوعة، تعرض هو الآخر لتصفية جزئية في مركزه الطويل على الإيثر، ليبقى لديه مركز شراء جزئي بقيمة 300 ألف دولار، مهدد بالتصفية إذا هبط سعر الإيثر إلى ما دون 4,113 دولار، وفقًا لـ Lookonchain.

وكتب وين بعد التصفية الجزئية أنه أصبح "مستثمرًا بالكامل" دون أي عملات مستقرة متبقية، مشيرًا إلى أنه سيضطر إلى "خفض نفقاته المعيشية بشكل جذري" إذا لم تبدأ "موسم العملات البديلة" قريبًا.

ذعر بين الحيتان وبيع مكثف للإيثر

أظهرت بيانات السوق أن بعض الحيتان أصابها الذعر وقامت ببيع عشرات الملايين من الإيثر وسط الهبوط الحالي.

فقد باع ثلاثة حيتان كبار ما مجموعه 147 مليون دولار من الإيثر، من بينهم 77 مليون دولار من المحفظة "0x1D8d"، و57 مليون دولار من المحفظة "0x5A8E"، وأكثر من 12 مليون دولار من المحفظة "0x3684"، بحسب Lookonchain.

لكن في المقابل، استغل متداولون بارزون آخرون هذا التصحيح كفرصة شراء. فقد اشترت المحفظة "0x159" المصنفة ضمن أفضل 100 متداول وفقًا لـ Nansen ما قيمته 3.4 ملايين دولار من الإيثر.

وبالمقارنة، اشترت المحفظة "0x929" ما قيمته 3.16 ملايين دولار، بينما اشترت المحفظة "0x5dc" ما قيمته 2.9 ملايين دولار من الإيثر، وفق بيانات Nansen.

حتى المحفظة المرتبطة بمستغل منصة Radiant Capital اشترت 16.6 مليون دولار من الإيثر خلال الهبوط.

في غضون ذلك، يترقب مستثمرو العملات المشفرة خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة، والذي قد يشكل "اللحظة الحاسمة للأسبوع"، وفقًا لما قاله إيليا كالتشيف، محلل المنصة الرقمية Nexo، مضيفًا:

"قد يعتمد الاتجاه المقبل للعملات المشفرة أكثر على إشارات البنوك المركزية من اعتماده على الرسوم البيانية."