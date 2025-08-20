ARK Invest تقتنص الفرصة: شراء أسهم بقيمة 21 مليون دولار في Bullish و16 مليون دولار في Robinhood

تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 05:51 مساءً - ضاعفت شركة ARK Invest، التي تديرها كاثي وود، استثماراتها في الأسهم المرتبطة بالكريبتو، حيث استحوذت على حصص في شركتي Bullish وRobinhood وسط موجة بيع واسعة في القطاع.

وبحسب إشعارات التداول الصادرة يوم الثلاثاء، اشترى صندوقها الرئيسي ARK Innovation ETF المُرمز (ARKK) ما مجموعه 356,346 سهمًا من Bullish بقيمة تقارب 21.2 مليون دولار، و150,908 سهمًا من Robinhood Markets بقيمة 16.2 مليون دولار.

الأسبوع الماضي، عززت ARK استثماراتها في Bullish بشراء 2.53 مليون سهم بقيمة 172 مليون دولار عبر ثلاثة صناديق، بعد إدراج بورصة الكريبتو في بورصة نيويورك.

كما واصلت الشركة سياسة الشراء في Robinhood لثلاث جلسات متتالية، إذ اشترت أسهماً بقيمة 14 مليون دولار يوم الاثنين و9 ملايين دولار يوم الجمعة.

جاءت هذه المشتريات بعد أن تخلّت ARK العام الماضي عن عدة دفعات من أسهم Robinhood امتثالًا لقاعدة 12d3-1، التي تمنع صناديق الـETF من امتلاك أكثر من 5% من أصولها في أوراق مالية مرتبطة بوسطاء أو مستشارين مسجّلين.

تراجع في أسهم الكريبتو

انخفضت أسهم Bullish يوم الثلاثاء بنسبة 6.09% لتغلق عند 59.51 دولارًا، وتراجعت بنسبة إضافية 3.24% بعد ساعات التداول. كما هبطت Robinhood بنسبة 6.54% إلى 107.50 دولارًا، وفقدت 1.23% إضافية بعد الإغلاق.

انخفضت الأسهم الصاعدة بنسبة 6%. المصدر: Google Finance

ولم يكن التراجع معزولًا؛ إذ شهدت الأسهم المكشوفة على الكريبتو أداءً سلبيًا واسعًا، حيث تراجعت Coinbase بنسبة 5.82%، بينما هبطت Galaxy Digital بنسبة 10.06%. كما انخفضت Strategy بنسبة 7.43%، في حين تراجعت Circle بنسبة 4.49%.

كما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.46%، في إشارة إلى توتر أوسع في الأسواق.

ووفقًا لـ CNBC، تراجع المستثمرون عن أسهم الكريبتو بعد انتعاشها الأسبوع الماضي وسط التفاؤل بخفض أسعار الفائدة، مع تحوّل الأنظار الآن إلى منتدى جاكسون هول للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث قد تُعطي تصريحات رئيسه جيروم باول إشارات داعمة لارتداد محتمل.

Bullish تجمع 1.1 مليار دولار

الأسبوع الماضي، جمعت Bullish، التي تدير بورصة كريبتو وتمتلك منصة CoinDesk، نحو 1.1 مليار دولار عبر طرحها العام الأولي، ببيع 30 مليون سهم بسعر تجاوز التقديرات السابقة البالغة 32–33 دولارًا ليصل إلى 37 دولارًا للسهم.

أنهت الشركة، التي تتخذ من جزر كايمان مقرًا لها، أول جلسة تداول لها مرتفعة بنسبة 83.8% عن سعر الطرح، قبل أن تصعد بنسبة 11.2% إضافية بعد ساعات التداول. افتتح السهم عند 90 دولارًا وبلغ ذروة يومية عند 118 دولارًا، أي بزيادة تفوق 215% عن سعر الطرح، قبل أن يتراجع لاحقًا.